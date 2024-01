Pratesi vs Bonelli: la “sfida” per chi si lava meno puzza di vecchio

Roma, 18 gen – C’è una sfida surreale in corso tra i banchi del parlamento: quella tra il leader dei Verdi Angelo Bonelli e Fulco Pratesi, fondatore di WWF Italia, una sorta di gara a chi si lava nel minor tempo possibile e a chi si fa meno docce per non sprecare acqua.

Una sfida che puzza… di vecchio

Il dibattito sulle docce innescato da Fulco Pratesi deve avere fatto ingelosire il leader dei Verdi Angelo Bonelli, che non vuole essere da meno rispetto al decano. Fulco Pratesi non si fa mai la doccia per non sprecare acqua ed esser attento all’ambiente? “Io la doccia me la faccio ogni giorno, rapidamente, senza sprecare nulla: ci metto al massimo 90 secondi ma anche meno, direi un minuto”, ci tiene a replicare a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1. Il deputato di Europa Verde ha risposto così alle affermazioni di Pratesi tra le quali “Tiro lo sciacquone ogni tre pipì” dopo aver decantato la sua astensione dalla doccia. Tra gli ambientalisti italiani insomma a tenere banco non sono nucleare e transizione energetica ma la propria astensione dall’uso del sapone. Una gara che oltre a puzzare – letteralmente – di sporco, puzza anche di vecchio: veramente volete farci credere che questo modello peloso e sudicio di risparmio sia la soluzione alle sfide epocali che questa era ci pone? “Un animale sano non puzza“, ha chiosato Pratesi: è vero, uno stile di vita sano e sportivo diminuisce le tossine nella sudorazione, ma la verità è che non siamo nemmeno gorilla e l’igiene è una norma tramandataci dai nostri più antichi antenati. Insomma, quella per una doccia non sarà mai acqua sprecata: tra uno stile di vita più spartano – sempre auspicabile – e uno da selvaggio ci passerà qualche differenza no?

Sergio Filacchioni