Firenze, 10 dic – Ogni anno c’è un presepe alternativo o più di uno: adesso tocca a quello dell’artista Clet, che sulla sua pagina Facebook esprime il manifesto artistico (e politico) della sua opera: “Tutte le razze e gli angeli trans”.

Clet, lo street artist francese

Clet, al secolo Clet Abraham, è un artista francese attivo in Italia e in particolare a Firenze. La sua “specialità” è la street art. Molti di voi avranno sicuramente visto le sue opere, che di solito consistono nell’applicazione di stickers sui cartelli stradali, in cui gli “omini neri” dei cartelli prendono vita. I suoi interventi sull’arredo urbano dall’Italia sono arrivati anche in altri Paesi.

E va di nuovo in scena il presepe

Come ogni artista che si rispetti al giorno d’oggi, ovviamente Clet è portatore sano della giusta dose di cosmopolitismo e meticciato culturale. E quale opera migliore può veicolare questi concetti se non il presepe? D’altronde, da quello con le mascherine a quello coi migranti per arrivare a quello con l’astronauta di piazza San Pietro, sembra essere il “bersaglio” preferito di chi si antepone a qualsivoglia valore tradizionale.

“Una famiglia moderna, super open!”

Così scrive Clet sulla sua pagina Facebook: “Quest’anno ho deciso di partecipare a la gara del presepe di Firenze, argomento complesso: in un paese arabo nasce un bambino biondo con gli occhi azzurri, da tre genitori…. Un vecchio falegname barbuto, Un misterioso fantasma E una giovanissima ragazza che dice di essere vergine e incinta insieme”. E ancora: “Poi ci sono i zii trans, con gli ali, il bue, l’asino e qualche pecorelle. Vivono tutti insieme felice dentro una capanna Tirolese. WOW, questa si che è una famiglia moderna, super open, come piace a me, dove ognuno ha il sacro diritto di scegliere, senza nessun limite di colori o di genere, con chi sentirsi in famiglia. Del resto, siamo tutti una stessa, unica, grande famiglia non è vero?“. Insomma, questa l’interpretazione (errori ortografici compresi) dell’originalissimo artista.

Big family ! Quest’anno ho deciso di partecipare a la gara del presepe di Firenze, argomento complesso:

– In un paese… Pubblicato da CLET su Giovedì 10 dicembre 2020

Ma le critiche non mancano

Qualcuno, nei commenti, non manca di fargli notare la stancante retorica dell’ennesima reinterpretazione del presepe: “i cartelli sono molto simpatici, il testo che li accompagna è veramente di cattivo gusto: un bel tacer non fu mai scritto”, scrive un utente. “Mi sei venuto a noia! Sempre più scarabocchi e poca originalità“, si legge ancora. “Wow. Hai vinto tutto l’apprezzamento della comunità antireligiosa e conformista” ironizza qualcun altro “Sei un vero artista di pensiero libero!”. E ancora: “Uno che si autodefinisce artista solo per aver vandalizzato dei cartelli stradali, non mi sembra proprio il caso che si metta a disquisire su cose troppo più grandi di lui”. Se la cifra esistenziale di un artista è la ricerca dell’originalità, mi sa che con Clet ci siamo ancora molto lontani.

Ilaria Paoletti