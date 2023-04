Milano, 29 apr – Oggi e settimana prossima ci occuperemo di cinema e, per la precisione, di film con a tema le gradinate e gli hooligans britannici. Negli anni sono uscite tantissime pellicole a tema: qualcuna memorabile, qualcuna discreta ed altre assolutamente dimenticabili, quando non orribili. Ne abbiamo scelte quattro tra le più significative, che vi invitiamo a scoprire o a riscoprire. Pellicole che hanno come protagoniste le tifoserie del West Ham United, del Millwall, del Chelsea e dell’immaginaria squadra dello Shadwell Town.

Gli hooligans al cinema: The Firm

Siamo sul finire degli anni ’80 e il football inglese è nel suo periodo più nero: i drammatici fatti dell’Heysel, il 29 maggio 1985, hanno interrotto il dominio delle squadre di club in Europa, estromettendole in toto dalle competizioni internazionali; gli stadi erano sempre più vecchi ed insicuri, gli scontri sulle gradinate all’ordine del giorno e lo spettacolo in campo non più all’altezza. Allora la Bbc cercò di analizzare lo spirito di quei tempi, producendo un film che parlasse di quello che era conosciuto come “il disagio inglese”: The Firm, uscito in Italia con il titolo di Ultimo stadio. La regia venne affidata ad Alan Clarke, che era un maestro nell’affrontare delicati temi sociali: con Scum aveva parlato dei riformatori giovanili, con Made in Britain aveva fatto debuttare Tim Roth nel ruolo di un problematico skinhead e con Elephant si era occupato dei Troubles in Irlanda del Nord.

In soli 70 minuti Clarke sforna un capolavoro assoluto, affidando il ruolo di protagonista ad un giovane Gary Oldman, in una delle migliori interpretazioni di tutta la sua carriera. Oldman interpreta Clive Bissell, detto Bex o Bexy, leader della firm dell’Inter City Crew del West Ham United (chiaro riferimento all’Inter City Firm). Siamo alla vigilia degli Europei del 1988 in Germania Ovest e le varie crew inglesi si stanno organizzando per la trasferta, ma, al tempo stesso, rivaleggiano tra di loro su quale sarà la firm a doverle guidare. Bex si trova al centro della rivalità con Yeti, leader dei Bucaneers del Millwall (ispirati ai Bushwackers). Ci vengono mostrati, come nello stile del regista, molte scene crude di scontri tra le diverse tifoserie, scontri spesso violenti ed efferati. Ma ci viene descritto benissimo anche chi sono questi hooligans: non persone ai margini della società in cerca di rivalsa, ma, molto spesso, uomini totalmente inseriti nel tessuto sociale, con lavori di un certo livello e situazioni famigliari soddisfacenti. Bex, per esempio, è sposato con un figlio e lavora come agente immobiliare. Come in buona parte dei film del genere, dei quali è di fatto il capostipite, non si vede mai una partita: il football è sullo sfondo, ma non per questo un mero pretesto; i protagonisti sono realmente tifosi della squadra e parte integrante della tifoseria. Cionondimeno il finale ci chiarisce che anche l’essenza hooligan è parte integrante dell’essere inglese: “Se ci toglierete dal calcio ci troverete al cricket, alle freccette, in qualsiasi altro posto troveremo una scusa…”, urla un tifoso in faccia ai giornalisti che cercano di capire il perché del “disagio inglese”.

A rendere l’opera ancora più cupa ci pensa la totale assenza di musiche, se si esclude la versione di Dean Martin di That’s Amore durante la scena iniziale (e la canzone non è stata scelta certo a caso). Nel 2009 Nick Love (forte del successo di The Football Factory) ne farà un remake decisamente poco riuscito, quasi uno spot per le marche d’abbigliamento mostrate nella pellicola. In Italia il film venne trasmesso per la prima volta nel 1990 da Canale 5, dopo uno speciale sulla violenza negli stadi e con toni esageratamente allarmistici, tanto da sconsigliarne la visione ad un pubblico facilmente impressionabile.