Tra il 2019 e il 2021 l’interesse degli utenti per le discipline del benessere da praticare online è cresciuto in modo esponenziale. Probabilmente sarà capitato anche a te di vedere un’inserzione con un corso di yoga, pilates, meditazione.

Questo è uno dei vantaggi introdotti dalla digitalizzazione, avere l’opportunità di accedere ad una serie di conoscenze che oggi non sono più solo teoriche, ma anche pratiche, legate a discipline sportive, adattandosi ad un stile di vita frenetico delle persone.

Quante volte ti sei iscritto in palestra o hai pensato di andarci ma poi gli impegni quotidiani hanno avuto la meglio? Oggi grazie all’opportunità del digitale puoi seguire numerose discipline direttamente da casa tua e scegliere in base agli impegni quotidiani il momento migliore per seguire le lezioni.

Che cos’è il Tai Chi

Dopo una serie di discipline ormai conosciute dal grande pubblico si inserisce in questo mercato anche il Tai Chi, un’antica disciplina orientale che utilizza movimenti armonici e al contempo potenti per rafforzare l’energia di mente e corpo nella sua globalità.

Proprio da questo obiettivo nasce la proposta formativa dei Corsi di Tai Chi online proposti dal Maestro Marco Gamuzza, insegnante di Tai Chi, Yi Quan e Qi Gong da più di 20 anni che debutta online con un percorso completo alla scoperta del Tai Chi.

L’obiettivo è quello di divulgare il Tai Chi tradizionale sia nella sua connotazione marziale che come straordinario metodo per stare bene ogni giorno praticando dove e quando vuoi.

Il Maestro Gamuzza vanta non solo di un’esperienza ventennale nel campo, ma di numerose esperienze sul campo direttamente in Cina affiancato da uno dei più grandi Maestri viventi di stili interni.

I due percorsi Tai Chi Start e Tai Chi Genesis prevedono che il praticante faccia un percorso graduale, rispettando i suoi tempi e sperimentando su sé stesso i benefici che si percepiscono già dopo due settimane di pratica.

Non è necessaria alcuna esperienza pregressa, infatti si può partire completamente da zero imparando le basi per poi dedicarsi alle pratiche più intermedio-avanzate nel tempo.

Perché praticare Tai Chi

Negli Stati Uniti sono state pubblicate numerose ricerche che attestano l’efficacia del Tai Chi, in particolare l’impatto incredibilmente positivo che ha questa disciplina sul corpo e sulla mente.

Come spesso accade per la maggior parte dei percorsi è fondamentale rivolgersi solo ad insegnanti qualificati e che abbiano esperienza così da trarre un vantaggio complessivo.

Il Tai Chi Chuan nasce come arte marziale interna ed è parte integrante del patrimonio culturale e filosofico del pensiero cinese, attinge i suoi principi dai fenomeni della natura e dagli equilibri opposti ma interconnessi.

Le sue caratteristiche lo hanno reso nel tempo oltre che un’arte marziale anche uno straordinario metodo per la salute, tanto che viene definito da molti cinesi un potente Elisir di Lunga Vita.

Tra i benefici del Tai Chi sono stati riscontrati:

Rafforzamento dell’equilibrio fisico, della coordinazione e del controllo

Maggiore lucidità mentale nell’affrontare le situazioni

Riduzione di ansia e depressione

Incremento dell’energia fisica e mentale

Rilassamento generale sull’apparato muscolo scheletrico (motivo per cui molti praticanti dicono di dormire meglio)

Aumento della consapevolezza di sé e di conseguenza una maggiore autostima

Un tempo discipline come il Tai Chi tradizionale erano solo alla portata di pochi, infatti come spesso accadeva nelle arti marziali cinesi il bagaglio culturale era trasmesso solo da Maestro ad allievo.

Oggi grazie alla possibilità di seguire dei Percorsi Online è possibile accedere a queste preziose informazioni che hanno un impatto positivo sul benessere globale dell’individuo e sulla vita di ogni giorno.