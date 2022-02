Le aziende italiane sono abituate da tempo a confrontarsi con gli standard ISO e il loro riflesso sull’organizzazione aziendale. Si tratta di riconoscimenti che attestano la creazione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di gestione e di organizzazione del lavoro, conforme a specifiche norme di riferimento, valide a livello internazionale. Il loro risvolto è apprezzabile non solo per il business e la competitività sul mercato, ma anche per l’ottimizzazione dei processi e il rispetto ambientale.

I vantaggi delle certificazioni ISO

Attraverso l’applicazione delle norme ISO – e l’ottenimento delle relative certificazioni – l’azienda sviluppa processi virtuosi e costanti, che hanno effetti benefici e a volte determinanti sull’organizzazione aziendale.

Il vantaggio organizzativo

Lavorare bene significa lavorare meglio. Una certificazione ISO aiuta a diffondere una cultura orientata alla presa di decisioni basata su fatti concreti e misurabili. Le risorse umane vengono quindi impiegate con spirito cooperativo e ottimizzato, potendo così esprimere al meglio il proprio potenziale secondo obbiettivi chiari.

Il vantaggio economico

Lavorare meglio significa risparmiare tempo e risorse. I processi orientati all’applicazione delle norme ISO ottimizzano non solo le risorse umane, ma anche quelle economiche. Generando un risparmio nei processi lavorativi. Inoltre l’azienda può partecipare e avere un punteggio maggiore nelle gare di appalto. A ciò si aggiungono la possibilità di ottenere sgravi assicurativi.

Il ritorno di immagine

Una certificazione ISO è inoltre un ottimo biglietto da visita ed evidenzia e valorizza ai clienti l’impegno continuo dell’azienda nel miglioramento dei propri standard. Il valore dell’azienda sul mercato aumenta, aumentando la propria credibilità.

La certificazione ISO 14001

Fra le norme ISO ha assunto un’importanza rilevante la certificazione 14001, che riguarda il sistema di gestione ambientale. Questa norma è destinata a un’organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico e contribuire con il proprio impegno alla sostenibilità ambientale del proprio business.

La certificazione ISO 14001 è uno strumento fondamentale per verificare gli impatti della propria azienda, punto di partenza per adottare attività di miglioramento. I vantaggi che abbiamo elencati, con questa certificazione trovano una spunta verde in ogni punto: economico, organizzativo, sociale, ambientale.

Il sistema di gestione ambientale, è uno strumento necessario per creare le fondamenta della ‘visione ambientale’ dell’azienda. Per approfondirne i requisiti ed i vantaggi di cui può godere la tua organizzazione; segnaliamo un’utile guida visionabile a questo indirizzo: https://www.sistemieconsulenze.it/certificazione-iso-14001/

Verso la transizione ecologica

La transizione ecologica è stato inserito come uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice dello sviluppo futuro. Si tratta di un processo di innovazione tecnologica per realizzare un cambiamento nella nostra società tenendo conto del rispetto dei criteri per la sostenibilità ambientale.

Il punto di partenza della transizione ecologica, verso l’economia circolare, è proprio quello di effettuate una valutazione dei consumi e degli impatti aziendali. La norma di certificazione ambientale richiede, a questo proposito, una valutazione di impatto iniziale, che fornirà una buona base rispetto, ai consumi energetici, produzione di rifiuti, impatti si aria, suolo, paesaggio, e sull’impoverimento delle risorse naturali.

Tutte queste informazioni, saranno fondamentali, per definire una chiara, coerente ed efficace politica ambientale. Promuovendo leadership a tutti i livelli e le risorse necessarie per il sistema. L’attuazione di una valutazione dei rischi, e delle opportunità, necessaria ad identificate chiare attività di mitigazione, monitoraggio, e le possibili opportunità da cogliere. Informazioni, dati, che saranno utili per la definizione degli obiettivi, e tutte le attività a supporto necessarie per raggiungerli.