Roma, notte folle: scappa senza patente dalla polizia, poi li picchia

Roma, 3 nov – La scorsa notte le strade di Roma hanno assistito ad un rocambolesco inseguimento, conclusosi con l’arresto di un 19enne ed un uomo finito in codice rosso.

Notte folle a Roma

Un inseguimento da film quello andato in scena dal Torrino fino all’Aurelia – fuori dal grande raccordo anulare – con un ragazzo di 19 anni che intorno alle 22:30 ha dato il via alla grande fuga in via della Grande Muraglia: il ragazzo – senza patente – era al volante di una Ford Fiesta e la sua guida spericolata aveva subito attirato l’attenzione delle volanti della polizia, che gli hanno intimato subito l’alt. Il 19enne ha invece ignorato la paletta della polizia, ha ingranato la marcia ed è fuggito via. A quel punto ne è nato l’inseguimento conclusosi con un’inversione a U che ha tamponato un’auto con a bordo un uomo di 55 anni. Ma non finisce qui: infatti, la fuga è continuata a piedi. Raggiunto dagli agenti il ragazzo lì ha aggrediti e picchiati prima di essere definitivamente bloccato. Portato in commissariato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 55enne, invece, è finito in ospedale in codice rosso all’Aurelia Hospital. Questo passano le strade…

Inseguimenti a go go

Nemmeno due giorni fa un altro inseguimento aveva tenuto occupato il nucleo radiomobile dei Carabinieri della capitale: la corsa, iniziata sempre su mancato stop all’alt, era terminata in viale Asia, dove i fuggitivi si erano schiantati contro un paletto spartitraffico. Alla guida dell’auto c’era un cileno di 40 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sergio Filacchioni