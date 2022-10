Roma, 28 ott — Una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa andrà in onda domani, sabato 29 ottobre a partire dalle ore 17:30. La trasmissione sarà dedicata al libro La Rivoluzione 4.0 – Roma vs Davos, recentemente edito per i tipi di Eclettica. «Avremo il piacere di ospitare nuovamente ai nostri microfoni Mario Bozzi Sentieri», fanno sapere gli animatori della web radio. «Stavolta avremo l’occasione di parlare della sua ultima opera inerente, come anticipato dal sottotitolo, agli scenari che si prospettano nell’ambito del lavoro e della partecipazione del cittadino a fronte dell’accelerazione tecnologica e sociale che stiamo vivendo».

Gli ospiti

«Per approfondire il testo e le sue analisi – chiosano i promotori dell’emittente web – avremo con noi anche Francesco Carlesi, curatore, assieme ad Alessandro Amorese, della preziosa prefazione che arricchisce la pubblicazione. Altro ospite della puntata sarà Ettore Rivabella, già membro della nostra redazione e sindacalista Ugl, voce autorevole per quelle che sono le dinamiche legate al mondo del lavoro e ai suoi cambiamenti».

Dove seguire la trasmissione

La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti mediante messaggio di WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l’account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kultura_europa/ .