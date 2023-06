Roma, 6 giu – Con l’allattamento si va meglio a scuola. Per lo meno, si potrebbe, dal momento che si parla, ovviamente, di molto tempo dopo l’alimentazione impartita ai neonati. A sostenerlo è uno studio di Oxford, riportato da Tgcom24.

L’allattamento al seno porta a migliori risultati a scuola? Cosa dice lo studio di Oxford

Lo studio, condotto all’Università di Oxford, mostrerebbe che l’allattamento al seno per un tempo di almeno 12 mesi, una volta cresciuti i bambini, porti a più possibilità di conseguire risultati migliori a scuola. Nella fattispecie, il 39% di possibilità in più. Una percentuale che è stata estrapolata dai risultati agli esami ottenuti in Inghilterra dai 16 anni in su. L’analisi è stata pubblicata sulla rivista Archives of Disease in Childhood, mentre il campione riguarda i dati di un ampio gruppo di bambini britannici inclusi nell’indagine Millennium Cohort Study, per un numero totale di 18.818 minori nati nel periodo 2000-2002. Da lì, gli analisti si sono concentrati sui risultati degli esami per l’istruzione secondaria, soprattutto inerenti il Certificato generale di istruzione secondaria (GCSE) in inglese e matematica.

Le percentuali



Secondo i risultati delle analisi svolte, circa un terzo del campione, ovvero il 32,8%, non è mai stato allattato al seno, mentre la restante percentuale è composta da bambini che sono stati allattati in varie fasi della vita. Meno del 10%, tuttavia, è stato alimentato in questo modo per almeno 12 mesi. Quest’ultimo sottoinsieme è quello che ha ottenuto i risultati migliori nel GCSE, con il cosiddetto punteggio Attainment 8 più alto, oltre al 25% di probabilità in meno di fallire l’esame di inglese. Tirando le somme, il famoso 39% in più di probabilità di ottenere risultati migliori rispetto a chi non era stato allattato al seno. Allattamento come prerequisito per andare meglio a scuola una volta cresciuti? Chissà.