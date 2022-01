Roma, 5 gen — Un sondaggio che poteva anche non essere eseguito, tanto il risultato è ovvio: sono progressisti i segnalatori di post social non allineati con il pensiero unico. I gretti omuncoli che godono nel far bloccare il profilo a chi esprime un’opinione divergente dai diktat mainstream, che si spellano le mani applaudendo quando le pagine poco gradite vengono oscurate — e che frignano quando vengono riattivate — sono in prevalenza di sinistra. Noi lo sapevamo già, ma la conferma ufficiale arriva — almeno per quanto riguarda gli utenti americani — un sondaggio di Yougov riportato dal quotidiano Libero.

I segnalatori sono quasi tutti di sinistra

«Questo comportamento è fortemente legato all’ideologia politica», rivela il think tank Usa di orientamento libertario Cato Institute, che ha commissionato il sondaggio. Il 65% degli «strong liberals», risulta dal rilevamento, cioè di quelli sinistra, ha indossato almeno una volta sui social i panni dei segnalatori, contro il 24% degli «strong conservators». E qui emerge un’altra ovvietà: che i «buoni», i più fervidi sostenitori e promotori dei diritti civili si trasformano in feroci censori — con la boccuccia a culo di gallina e il ditino alzato — quando si tratta di silenziare opinioni avverse alla loro. Amanti della trasgressione e nemici della libertà, come ebbe a dire un certo professore censurato dai suoi stessi alunni poco tempo fa.

Inutile segnalare i contenuti di sinistra