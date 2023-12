Settimo Torinese, l’autovelox “nascosto” che rende ricco il Comune: l’esorbidante incasso

Roma, 11 dic – A Settimo Torinese l’amministrazione potrebbe quasi festeggiare per il suo ricco autovelox. E forse lo farà, chi può dirlo. Fatto sta che i numeri incassati dal dispositivo in termini di multe sono da capogiro, come riporta Tgcom24.

Settimo Torinese, l’autovelox che fa ricco il Comune

Eccoli, i numeri: ben 13mila multe in due mesi. Un record. A Settimo Torinese l’autovelox “nascosto” rende ricchi. Non certo i cittadini, ma questa è un’ovvietà. L’impianto, posizionato lungo la Strada Statale 11, al confine con Castiglione, ha rilevato e comminato sanzioni “a nastro” che – dettaglio importante – hanno triplicato il bilancio del Comune. A raccontare i dettagli una residente, ospite di Zona Bianca su Rete 4: “Quattordici multe per un totale di 1700 euro versate nelle casse del comune di Settimo Torinese, secondo me hanno voluto mettere le mani nelle tasche dei contribuenti”, dice. In effetti, i numeri sono da profitti sospetti, dal momento che l’anno scorso i proventi delle multe erano di 368.116,63, mentre nel settembre scorso – quello 2023 – hanno superato il milione di euro.

“Messo lì per fregare i cittadini”

Altri residenti manifestano il loro disappunto. Un altro cittadino dice: “Sembra che sia stato messo lì proprio per voler fregare i cittadini, è stato installato dopo una curva e solo da tre settimane c’è un cartello di segnalazione a centocinquanta metri dal velox. Io ho ricevuto quattordici verbali per un totale di 2500 euro circa”. E ancora, un altro automobilista protesta: “La segnaletica aggiunta di recente è la cosa che mi fa più arrabbiare. Se loro ritenevano di essere completamente a norma come sostengono ancora oggi, perché hanno aggiunto solo ora della segnaletica in più? Hanno voluto mettere a posto i conti del comune che erano in rosso?”. Gli autovelox, del resto, sono diventati un incubo da anni: e ci sarà un motivo se qualcuno, nel passato recente, ci ha addirittura organizzato delle burle.

Aurelio Del Monte