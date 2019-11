Roma, 27 nov – Dire che “sono volati gli stracci” a Fuori dal Coro, nello scontro-incontro tra il conduttore Mario Giordano e Vittorio Sgarbi, è un eufemismo. Il clima del confronto, che per quasi tutta la durata è stato all’insegna delle risate e della distensione tra i due personaggi, si è poi surriscaldato verso la fine.

La lite

“Se il trasformismo fosse arte tu saresti il Louvre” è stato il commento di Giordano a un servizio in cui veniva ricordata la candidatura di Sgarbi a sindaco di Pesaro con il Partito Comunista nel 1990 – candidatura accostata alla candidatura del 2018 a Sutri con Forza Italia. “Io non mi devo incazzare con te, ma tu non hai studiato bene – ha attaccato Sgarbi – Sono bugie, falsità. Io non sono sindaco di Forza Italia. O ti scusi o ti querelo”. “Quindi dire che sei di Forza Italia è un’offesa?”, ironizza Giordano. “È una bugia, dici solo bugie, non mi sono mai candidato sindaco col Pci, scommettiamo diecimila euro? Io giuro su mia madre che non ero candidato col Pc a Pesaro nel 1990”, e poi arriva l’inevitabile esplosione. “Giuro su mio padre che è morto che tu sei una merda“, ma Giordano tiene il punto: “Tu eri candidato nel ’90 a Pesaro col Pci!”. A questo punto il critico scavalca il ring e fa finta di andarsene. “Sei una testa di cazzo, non ero candidato del Pci. Me ne vado via perché non sopporto le bugie, guarda internet. Le balle le racconti ai tuoi figli! Questa è una trasmissione di merda! Sei un falso, sei una merda secca“.

Cristina Gauri