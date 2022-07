Come riporta Tgcom24, la rissa scatta per la più banale delle questioni: la coda per i biglietti. Protagoniste due famiglie, entrambe in fila per guardare lo spettacolo di Topolino. Un membro di uno dei due nuclei, a un certo punto, si accorge di aver lasciato il telefono sullo scooter e si allontana per prenderlo. Si tratta di una giovane donna che, quando torna, constata che l’altra famiglia non voleva ridarle il posto, inziando a spintonarla. Fox 35 Orlando, sito locale, parla di tre persone arrestate e addirittura di una portata in ospedale a causa di un taglio profondo sul mento.