Sorrentino, il “giallo”: membro della sua troupe trovato morto a Capri

Roma, 4 sett – Paolo Sorrentino e la sua troupe sconvolti da un “giallo”: un uomo facente parte dello staff del regista, infatti, è stato trovato morto a Capri, come riportato dall’Agi. Niente suicidio, a quanto si apprende, ma è difficile formulare un’ipotesi netta al momento.

Sorrentino e il giallo della morte del suo collaboratore



L’uomo è stato riconosciuto grazie alla fede che indossava. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel mare di Capri, tra Marina Grande e i Faraglioni. Un segno piuttosto distintivo di una possibile aggressione è stato riscontrato sulla sua testa, dove è stata trovata una ferita. Il deceduto apparteneva alla troupe che sta attualmente lavorando alle riprese dell’ultimo film del regista Paolo Sorrentino, in corso anche nella celebre isola verde. La Procura di Napoli, nel frattempo, apre un’inchiesta, con il coordinamento del Pm Silvio Pavia e del procuratore aggiunto Simona Di Monte. Ad occuparsene sarà la polizia, già intervenuta venerdì insieme alla Capiteneria di Porto e il 118 nelle operazioni di recupero del corpo.

Le riprese del film si tingono di mistero: cosa sappiamo



Il film è in corso di lavorazione. Le riprese capresi si sono concentrate tra via Krupp e i giardini di Augusto. Al momento si sta escludendo il suicidio, per ovvi motivi riguardanti proprio la ferita sulla testa. Tuttavia, anche eventuali omicidi non rientrano tra le ipotesi più probabili, dal momento che la ferita potrebbe essere stata provocata da un malore e da uno sbattimento involontario del cranio sulla barca, che potrebbe anche essere stato causato da un’onda anomala, prima di far cadere l’uomo in mare. Gli inquirenti, al momento, stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza per avere un quadro più chiaro della situazione. Quanto al lavoro in corso di Sorrentino, si tratta de “L’Apparato umano” (titolo provvisorio), in uscita il prossimo anno.

Aurelio Del Monte