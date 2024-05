Ufficiale: il Pd fa la campagna elettorale migliore (per la Meloni)

Roma, 4 mag – Sarà sicuramente una strategia studiata a tavolino: ora provate a ripeterlo senza ridere pensando alle schede Fac-simile che il Pd sta diffondendo sui canali ufficiali per marginalizzare (?) la Meloni.

Il Pd fa la campagna elettorale migliore (per la Meloni)

Possiamo vedere sui canali del Partito Democratico una peculiare e azzeccatissima campagna elettorale per le prossime elezioni europee: schede Fac simile in cui il nome di “Giorgia” viene accostato a quelle che “per loro” sono etichette offensive: “Si scrive Giorgia si legge Novax, pistoleri, omofobia, misogini”. È una di quelle che spicca per brillantezza e per scelta di termini come “pistoleri”: andranno a votare anche Clint Eastwood e Terence Hill evidentemente. Purtroppo il Pd network ci ha bloccato da X quindi non possiamo ottenere altro se non di riflesso, ma quel che giunge è esilarante al punto giusto. Impostare campagne elettorali sulla criminalizzazione del “nemico” ha sempre portato a risultati ragguardevoli: dai tempi del primo Salvini e del primo Trump, la sinistra non si è mai levata il vizio di mascherare la sua cronica mancanza di contenuti politici tentando di screditare il nemico con categorie che però sono screditanti solo per loro. Col risultato di rendere simpatici anche i più impresentabili. Insomma speriamo che il Partito Democratico non smetta mai di etichettare il popolo italiano come suo nemico.

Sergio Filacchioni