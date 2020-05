Roma, 14 mag – Teresa Bellanova si commuove per la regolarizzazione degli immigrati (colf, badanti e braccianti) grazie al decreto “Rilancio”. E’ un suo diritto. Ma oltre ad essere una donna piena di sentimenti, la Bellanova è anche un ministro dello Stato italiano e per ciò c’è chi ha avuto non poche critiche nei suoi confronti. Visto che, però, piangere ha “funzionato” una volta, il ministro ha pensato che potesse andare di nuovo: questa volta a parole, dicendo che le critiche le sono state mosse per una questione “di genere”.

Bellanova, come in una soap: “Ho la forza di piangere”

Lo fa con un post su Facebook che (scusate di nuovo il gioco di parole) è davvero strappalacrime: “È vero. Ho pianto. Ho faticato, ho combattuto, e alla fine ho pianto. Hanno accostato le mie lacrime ad altre lacrime: le hanno riportate ad un genere, quello femminile. Io invece ho avuto la forza di piangere – sì, la forza – perché ho fatto una battaglia per qualcosa in cui credevo sin dall’inizio”, proclama la Bellanova, con un afflato che ricorda il discorso di Sylvester Stallone in Rocky IV. “Però una cosa la voglio dire, a chi sta con me e a chi sta contro di me: le lacrime non le giudicate perché appartengono non a me sola, ma a chi ha ogni giorno il coraggio di sfidare per cambiare, sapendo che si può perdere o vincere”: in pratica, ci dobbiamo “fidare” della sincerità delle sue lacrime solo perché ce lo dice lei. Quando se c’è qualcosa che la Storia ci ha insegnato è che le lacrime di un politico possono essere molte cose, ma raramente sono lo specchio della sincerità.

“Non esiste un pianto di genere”

E qui casca l’asino, perché come vuole la narrazione contemporanea, prima di ogni cosa (e quindi al di sopra di ogni critica) c’è il fatto di essere donne. Una carta sempre vincente: “La forza delle donne, ed anche di molti uomini, è proprio saper piangere: non esiste un “pianto di genere”, perché l’unico genere capace di pianto è quello umano. Le donne qui non c’entrano nulla: c’entrano coloro che ogni giorno portano avanti le battaglie in cui credono, magari impopolari ma giuste”. E siamo d’accordo con te, Teresa: essere donne non c’entra niente né con la decisione che hai portato avanti, né col fatto che hai pianto. Forse, c’entra il fatto di essere di Italia Viva. Anche noi staremmo in tensione a stare a contatto con Matteo Renzi tutto quel tempo.

Ilaria Paoletti