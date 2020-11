Milano, 16 nov – Alberto Zangrillo, al pari del suo collega Matteo Bassetti, fa notoriamente parte di quella schiera di scienziati in palese opposizione alla narrazione terroristica e tipicamente filogovernativa del contagio. Da dieci mesi in prima linea contro il coronavirus, non possono, ahimè, limitarsi a salvare vite ma si devono anche preoccupare di rispondere colpo su colpo agli attacchi portati avanti da coloro che li chiamano «negazionisti» o «minimizzatori»; tutto questo perché da questa estate «osano» sostenere l’utilità di un approccio razionale all’epidemia ed evidenziano i rischi legati a un racconto del contagio improntato sul terrorismo psicologico.

Le persone terrorizzate non sono responsabili

In un’intervista apparsa oggi su Libero il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Istituto San Raffaele di Milano si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La paura che sta attanagliando gli italiani, secondo Zangrillo «è comprensibile» data la mole giornaliera di messaggi al limite dell’escatologico che arrivano alle orecchie degli italiani, e ha alimentato l’assedio agli ospedali. «Se terrorizziamo le persone, non le renderemo mai responsabili», è l’atto di accusa ai media. E’ chiaro: chi vive nel terrore non può fare scelte razionali. Messa sotto accusa dal primario è la mania, di sottoporsi ai test, eseguiti non per tracciare, ma per tranquillizzare se stessi: «sono inutili e pericolosi».

C’è chi parla e c’è chi agisce