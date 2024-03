Ungheria contro l’immigrazione: il Parlamento approva una legge molto severa

Roma, 10 mar – Negli ultimi mesi in Ungheria è aumentato enormemente il numero di immigrati che cerca di arrivare nel Paese, e anche se molti poi provano ad arrivare in altre aree Ue, tanti rimangono in quel di Budapest in cerca di fortuna.

Ungheria contro l’immigrazione, la nuova legge

A differenza di altri paesi europei pero’ il governo ungherese non si è fatto ricattare dalle varie Ong che premono per far accogliere tutti quelli che arrivano: per risolvere il problema pochi giorni fa il parlamento ungherese ha approvato una legge anti-immigrazione che è la più severa all’interno dell’Unione Europea. Sono tanti i cambiamenti che questa nuova normativa introduce: meritano la massima attenzione, considerato quanto governo italiano dovrebbe prendere ad esempio proprio la classe dirigente magiara. Tanto per cominciare il provvedimento prevede che posti di lavoro creati in Ungheria siano esclusivamente riservati ai cittadini ungheresi e gli immigrati possono accedervi solo se non ci sono ungheresi disponibili a coprire queste mansioni. Inoltre se un immigrato viene licenziato deve lasciare l’Ungheria entro sei giorni e i datori di lavoro devono contribuire all’espulsione comunicando il licenziamento alle autorità competenti. Altre misure previste da questa legge vietano agli immigrati di portare familiari provenienti dai Paesi d’origine e i cittadini extracomunitari non hanno il diritto di risiedere in Ungheria.

Le opposizioni? Le solite…

Come è facile immaginare i partiti di sinistra si sono opposti a questa legge ma il partito di governo non si è fatto intimidire ed è andato avanti per la sua strada, dimostrando di voler tutelare gli interessi dei cittadini ungheresi. Ovviamente quanto ha fatto l’Ungheria potrebbe essere fatto anche dall’Italia: quello che ci vuole è avere volonta’ politica. Qualcosa che al momento manca. Forse non è un caso che questa notizia sia stata censurata dalla stampa del BelPaese: divulgarla sarebbe troppo imbarazzante, si preferisce attaccare il governo di Budapest che ha la “strana idea” di tutelare gli interessi dei propri cittadini.

Giuseppe De Santis