VeronAzione, a Bussolengo il nuovo Festival della Cultura

Roma, 30 mag – Sarà un fine settimana speciale per il Veneto: quello di VeronAzione, ovvero il Festival della Cultura di Bussolengo, dal nome stesso, in provincia di Verona. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 giugno.

VeronAzione, il Festival della Cultura a Bussolengo

Il festival nasce dall’intento di rilanciare nel territorio la cultura identitaria. È atteso un alto numero di ospiti, anche di prestigio, come il consigliere del Veneto Stefano Valdegamberi a Francesca Totolo. Ma ci saranno anche molti stand di diverse case editrici. Nella nota degli organizzatori si legge testualmente quanto segue:

“Per noi sarà l’occasione di riportare il tema della cultura al centro del dialogo comunitario veronese. Abbiamo allestito un grande evento per fare in modo che tutti i cittadini vi trovino dei potenziali temi di interesse. Si parlerà di geopolitica con Franco Nerozzi e Gian Micalessin, di immigrazione con Francesca Totolo, di giornalisimo con Alberto Busacca. Poi di social, di viaggi, della storica cultura cimbra con Stefano Valdegamberi”.

E ancora:”Si sentiva il bisogno di un evento così per rilanciare la cultura identitaria nel veronese. A Bussolengo abbiamo anche organizzato perchè sia presente un chiosco per rifoccilarsi e numerosi stand di case editrici come Altaforte edizioni, Passaggio al Bosco e diverse altre, affinchè il momento sia goduto al massimo anche nella sua ottica culturale e aggregativa. Vi aspettiamo il 1 e il 2 Giugno a Villa Spinola per godere insieme a noi di due giorni di ottima cultura”

Appuntamento da non perdere

Come altri Festival di cui ci siamo fatti promotori, anche VeronAzione è un appuntamento fondamentale per chi abbia intenzione di ampliare i propri orizzonti culturali. Le attese, in tal senso, sono elevate. E vi invitiamo tutti a partecipare. Chiudiamo con il programma dei due giorni della rassegna.