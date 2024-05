Noleggio auto: come funziona e quali sono i vantaggi

Abbiamo già avuto modo di vedere insieme come noleggiare i furgoni, oggi vogliamo invece svelarvi tutto quello che è necessario sapere sul noleggio delle vetture. Nella vita possono infatti capitare svariate occasioni per cui possa rendersi necessario il noleggio di un’auto.

D’altronde questo tipo di servizio permette alla persona di avere una vettura per il tempo necessario, senza dover pensare a nulla, se non dover pagare il canone pattuito. Scopiamo insieme come funziona e quali sono i requisiti necessari per poter noleggiare un’auto.

Noleggio auto: cos’è e le tipologie

Come anticipato il noleggio è quel servizio per cui una persona prende una vettura per un determinato periodo di tempo. A seconda della durata del periodo il noleggio si distingue in breve termine, medio termine o lungo termine. Per sottoscrivere il servizio è necessario affidarsi a società che offrono questo tipo di prestazione come Galdieri.

Il noleggio a breve termine è la soluzione perfetta per chi ha bisogno dell’auto da un minimo di un giorno ad un massimo di ventotto giorni.

Questa è la soluzione ideale per chi magari si trova in viaggio, arriva in aereo e non ha un mezzo a disposizione, ma anche per chi ha bisogno di un’auto per un evento in particolare e quindi gli serve solo per quel giorno. Il noleggio a medio termine invece va dalla durata di un mese fino a undici mesi ed è perfetto sia per i privati che per le aziende.

Questa è la soluzione ideale, per esempio, per un’azienda che deve fare delle prove, ma anche per chi per unon può disporre di una vettura perché magari sta aspettando che gli arrivi quella nuova. Infine, il noleggio a lungo termine ha invece una durata che va dai diciotto mesi ai sessanta mesi ed è la soluzione che viene usata spesso dalle persone in alternativa all’acquisto dell’auto, molto comodo soprattutto per le aziende ma anche tantissimi privati stanno scegliendo questa soluzione

Noleggio auto: come funziona e quali sono i requisiti

Per noleggiare una vettura è necessario essere possessori di patente da almeno un anno e la scadenza deve essere posteriore alla conclusione del contratto di noleggio. Per utilizzare il servizio è necessario avere più di ventuno anni, altrimenti non viene concesso.

Il vero e proprio vantaggio del noleggio è che all’interno del canone è compreso tutto: assicurazione, manutenzione, cambio pneumatici. L’unica cosa a cui dove pensare è chiaramente il rifornimento. Per un approfondimento sulle meccaniche di un noleggio a breve termine, vi rimandiamo a questo link. Quando si prenota il servizio si concorda con la ditta l’orario e il giorno di ritiro e quello di riconsegna.

Alcune ditte consegnano l’auto con il serbatoio vuoto con la necessità di riportarlo vuoto, altre invece preferiscono il pieno per pieno.

Chiaramente al momento della riconsegna il veicolo dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui l’avete ricevuto. In caso di danni o mancanze chiaramente verranno applicate le condizioni del contratto, per questo è sempre meglio comunciare subito eventuali imprevisti.