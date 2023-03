Roma, 28 mar – Il zio dell’horror. Dove l’orrore è la violenza sessuale, nello specifico. La vicenda agghiacciante avviene a Barletta, come riporta Tgcom24. Una vicenda che purtroppo non rimane un caso isolato, visti i ripetuti casi di violenze domestiche a cui le cronache familiari ci hanno abituato nel corso degli anni.

Zio horror avrebbe abusato della nipotina



Il presunto “zio horror” ha 58 anni. Le accuse nei suoi confronti non sono leggere, ma di quelle che fanno raggelare il sangue. L’uomo infatti avrebbe abusato sessualmente e violentato la nipotina minorenne. Non in una singola occasione ma in svariate. La continuità è infatti uno dei perni dell’accusa nei suoi riguardi. Gli abusi sarebbero stati commessi in un arco di tempo lungo di circa due anni, tra il 2020 e il 2022.

Violenze quando era solo con la bambina

Secondo quanto formulato dall’accusa l’uomo “con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in molteplici occasioni, avrebbe indotto la nipote minorenne a subire atti sessuali”. Le azioni criminali e violente del presunto zio horror sarebbero state commesse in tutte le occasioni in cui la bambina restava da sola con lui. Una storia che va ad arricchire tristemente il quadro degli stupri in famiglia, i quali spesso vedono coinvolti anche i padri direttamente, il che rende il tutto – ammesso e non concesso che sia possibile – ancora più agghiacciante.

Alberto Celletti