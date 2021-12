Roma, 10 dic – Elon Musk non smette mai di far parlare di sé, e su Twitter l’imprenditore dà – come spesso avviene – spettacolo.

Elon Musk su Twitter: “Lasciare il lavoro e diventare influencer”

Il post su di Elon Musk su Twitter è diventato popolarissimo e virale in pochissimo tempo. I 65 milioni di follower di Musk, d’altronde, hanno contribuito a rilanciarlo. L’imprenditore e Ceo di Tesla ha infatti scritto: “Sto pensando di lasciare i miei incarichi e di diventare un influencer a tempo pieno. Che ne pensate?”. E i numeri, immediatamente, si impennano. Il post si diffonde a macchia d’olio nel giro di poche ore. Alle 8.25 di venerdì aveva già totalizzato 13.674 retweet, 3.922 tweet di citazione e oltre 171mila “Mi piace”.

L’ironia social

Come riflette a riguardo anche la notizia pubblicata da SkyTg24, Musk non è nuovo a certe esternazioni colorite e, spesso, ironiche. In passato, l’imprenditore si era già lasciato andare a diverse provocazioni. Una su tutte, quando il fondadore della società aerospaziale SpaceX aveva affermato durante una teleconferenza lo scorso gennaio che si aspetta di restare il Ceo di Tesla per “diversi anni”. Aggiungendo poi: “Sarebbe bello avere un po’ più di tempo libero a disposizione invece di lavorare giorno e notte, da quando mi sveglio a quando vado a dormire 7 giorni a settimana. Piuttosto pesante”.

Fondatore di aziende come SpaceX e cofondatore del gruppo Tesla, Elon Musk ha accumulato negli anni un patrimonio enorme. E non casualmente, secondo gli ultimi riepiloghi di Forbes datati 3 dicembre 2021, con un patrimonio stimato di 268,7 miliardi di dollari, è l’uomo più ricco del mondo. Tesla, poi, ha ottenuto enormi successi negli ultimi tempi: specializzata nella produzione delle auto elettriche e dei vetri, l’azienda è stata considerata la più innovativa al mondo. Nel novembre 2018 i veicoli Tesla hanno toccato il traguardo il mezzo milione di unità, raggiungendo il milione nel marzo 2020.

Alberto Celletti