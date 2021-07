Roma, 20 lug – Choc in Inghilterra, dove un calciatore della Premier League è stato arrestato a Manchester con l’accusa di pedofilia. La rivelazione dei media britannici scuote il calcio inglese, ma al momento non è stato rivelato il nome del giocatore. Sono uscite soltanto alcune informazioni su di lui.

Avrebbe 31 anni, sarebbe un giocatore straniero che gioca nella nazionale del proprio Paese, sarebbe spostato e il club di Premier in cui gioca lo avrebbe sospeso dagli allenamenti. Non solo, pare si tratti di un giocatore piuttosto noto, visto che nella sua carriera sarebbe stato al centro del calciomercato con trasferimenti milionari. Intanto la polizia di Manchester ha però rilasciato un comunicato: “Venerdì 16 luglio 2021 gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni con l’accusa di reati sessuali su minori. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini della polizia”. Dunque chi è il calciatore accusato di pedofilia?

Premier, chi è il calciatore accusato di pedofilia

Republicworld sostiene che stando alle informazioni trapelate il calciatore arrestato con l’accusa di pedofilia, e poi momentaneamente rilasciato dalla polizia, sarebbe il centrocampista islandese Gylfi Sigurdsson. Ieri il club ha rilasciato una vaga dichiarazione in merito, specificando di aver “sospeso un giocatore dalla prima squadra”. Il Mirror, che ha dato per primo la notizia, spiega di non poter rivelare il nome del calciatore per motivi legali.

La squadra di Premier League avrebbe però confermato al Mirror la sospensione del 31enne. “Il club può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia – fa sapere un portavoce – Il club continuerà a supportare le autorità nelle indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Secondo alcuni media britannici la società che avrebbe sospeso il calciatore sarebbe l’Everton, senza però fare nomi né fornire dettagli sul caso.

Alessandro Della Guglia