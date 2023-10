Dove vedere Lazio Roma in streaming gratis

Lazio Roma non può essere considerata una semplice partita di calcio, né un derby qualsiasi. Ci troviamo infatti di fronte ad un match dai mille significati che, nel corso degli anni, ha visto protagonisti storici come Totti o Salas, e inattesi, come il famoso gol di tacco del brasiliano Mancini. Si tratta quindi di un evento sportivo che ogni amante del pallone vorrà gustarsi, seduto sul proprio divano o magari in mobilità, grazie al proprio smartphone. Nell’articolo di oggi, quindi, scopriremo insieme dove vedere Lazio Roma in streaming live.

Dove vedere Lazio Roma in streaming live?

In primis, è bene evidenziare qualche informazione importante sull’evento in questione. Lazio Roma, valevole per la 12esima giornata di campionato, verrà giocata il 12 novembre alle ore 18. Per quanto concerne la trasmissione della partita, il derby capitolino consentirà ai propri tifosi di sfruttare una sola opzione, non gratuita ma a pagamento. Infatti, per chi si chiede se esistono dei sistemi per vedere la Serie A gratis , è bene sottolineare che tutto ciò non è possibile. L’unico modo per guardare in live questi match, infatti, è iscriversi a DAZN o a Sky, anche se in questo caso, come detto, la partita sarà visibile solo su DAZN.

DAZN è la piattaforma streaming che detiene tutti i diritti di trasmissione delle partite di Serie A fino al campionato 2023/2024. Come in tanti sapranno già, si parla di un servizio a pagamento che richiede, appunto, la sottoscrizione di un abbonamento. Grazie a DAZN si può avere accesso non solo a Lazio Roma, ma a qualsiasi match del campionato di Serie A, oltre a molti altri contenuti a tema sportivo, dal basket al tennis, passando per il ciclismo e la boxe.

Se da un lato DAZN ha l’esclusiva per tutte le partite di Serie A, dall’altro lato Sky agisce in co-esclusiva. Vuol dire che ha la possibilità, come da contratto, di trasmettere tre partite di Serie A per ogni giornata. Se si ha un abbonamento a Sky, si avrà la possibilità di gustarsi il diverse partite del campionato tramite i canali di questa nota rete televisiva.

Occorre ripetere nuovamente che sia DAZN sia Sky propongono la trasmissione delle partite di Serie A in diretta streaming a pagamento. Gli unici contenuti gratis, relativi a questo così come ad altri match del massimo campionato italiano, riguardano esclusivamente la sintesi degli eventi e le reti segnate. Qui è bene anticipare un discorso: non è lecito utilizzare le IPTV pirata per guardare gratuitamente le partite. Si tratta di una pratica illegale e molto rischiosa per gli utenti.

I pericoli che si celano dietro le IPTV illegali

La nuova legge anti pezzotto ha definito delle pene molto severe per chi guarda illegalmente i contenuti in streaming sulle IPTV pirata. Gli utenti del cosiddetto “Pezzotto”, infatti, rischiano multe con importi fino a 5.000 euro, e altre pene particolarmente pesanti. Inoltre, si può mettere a rischio la sicurezza informatica del proprio device, perché nella maggior parte dei casi questi servizi installano di nascosto virus e malware, anche con lo scopo di rubare i dati delle carte di credito.