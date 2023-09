Giornalismo sportivo, alla ricerca della qualità: ecco i migliori siti di calcio

Roma, 16 sett – Secondo lo scrittore Giancarlo Dotto – chi ha qualche primavera in più sulle spalle lo ricorderà anche come volto televisivo della trasmissione di approfondimento calcistico Controcampo – il giornalismo sportivo sarebbe una forma nobile della professione perché, raccontando l’impresa, «si confronta al tema della mitologia dell’evento» e «soltanto chi ha in dotazione una scrittura molto alta» può essere in grado di farlo. Nell’era del grande disimpegno politico infatti poche cose sono capaci di mobilitare le masse come il pallone di cuoio. E, in particolar modo, nel nostro paese. Dall’altro canto però l’infodemia non ha che “degradato” – sempre per usare le parole dello stesso opinionista – il mondo del quarto potere: ecco perché, oggi più che mai, la nostra sete d’informazione deve andare alla ricerca della qualità. Quali sono quindi i migliori siti di calcio?

Le grandi testate e il patrimonio delle piccole realtà

Fondata a Milano il 3 aprile 1896, non possiamo che partire dalla Gazzetta dello Sport . Terzo quotidiano italiano per diffusione e primo in ambito sportivo, la sua lettura – tra una chiacchiera e l’altra al bancone del bar o in ufficio nella pausa caffè nella sua versione digitale – è oramai un rito per tanti appassionati. Nasce invece a Bologna nel 1924 il Corriere dello Sport . Durante l’esperienza fascista diventa organo ufficiale del Coni. Oggi con sede a Roma, ha rilevato sul finire degli anni ’70 lo Stadio (altra testata felsinea) proprio per fare concorrenza alla rosea che in Nord Italia la faceva da padrone. Pioneristica invece nel 1996 la scelta di calciomercato.com : punto di riferimento per lo “sport” estivo più amato dai nostri connazionali, nel settembre 2019 ha raggiunto in un solo giorno qualcosa come 10 milioni di pagine visitate. Considerato tra i migliori siti di calcio, è inoltre il portale specializzato più longevo dello Stivale.

Facendo una brevissima invasione di campo nella cultura propriamente detta, pochi giorni fa il sottosegretario Vittorio Sgarbi – in visita ai resti del Capitolium di Sarsina – ha affermato che è l’Italia delle piccole realtà a portare nel proprio grembo patrimoni immensi. Parafrasiamo il critico d’arte nel panorama dell’informazione calcistica: al di là deI “soliti noti”, ci sono diverse testate – frizzanti, giovani, volenterose – che riescono ad offrire al lettore un servizio preciso, puntuale e approfondito. Di qualità, appunto.

Daily Milan, la voce completa del mondo rossonero

Stiamo parlando, ad esempio, del portale Daily Milan , pagina interamente dedicata alle vicende del Diavolo più famoso dello stivale. Rinnovato completamente nelle ultime settimane con una fresca grafica, il sito è diretto dal fondatore Luca Rosia. Nei suoi editoriali il fervente rossonero analizza con lucida passione ogni avvenimento importante della squadra meneghina. Facilitati da una fluida navigazione, sotto al simbolo che raffigura il Duomo stilizzato trovano spazio il calcio giocato, le ultime da Milanello, attente statistiche e simpatiche curiosità. Oltre ovviamente alle immancabili pagelle e ampi approfondimenti dedicati alle trattative di mercato.

Club Doria 46, un sogno diventato realtà

Club Doria 46 è invece “il sogno diventato realtà” di Luca Uccello. Giornalista professionista dal 1999 la poliedrica firma genovese coordina da quattro anni a questa parte il sito specializzato sui colori blucerchiati. Senza sconti a nessuno la graffiante penna del direttore, coadiuvato da una nutrita redazione, ci aggiorna quotidianamente sulle vicende dell’ultima provinciale capace di conquistare lo scudetto. L’interfaccia pulita, impreziosita dalla Lanterna “a tema” del capoluogo ligure, agevola inoltre la navigazione del lettore.

Ultime Juve: il nuovo sito dedicato alla Vecchia Signora