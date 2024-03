I migliori trasferimenti della Serie A nel 2024

La finestra di trasferimento invernale raramente presenta trasferimenti di alto profilo. I club non tendono a spendere grandi somme e a ingaggiare nuovi giocatori nel corso della stagione. Le squadre italiane non fanno eccezione. Tuttavia, a gennaio sono stati effettuati alcuni trasferimenti interessanti.

I bookmaker consigliano di guardare con attenzione ai futuri cambiamenti nella formazione dei club italiani. Ad esempio, le scommesse ippiche online tengono sempre conto delle caratteristiche di cavalli e cavalieri. Se un nuovo arrivato entra in pista, ha poche possibilità. Lo stesso vale per il calcio. È improbabile che un giocatore di una nuova squadra si esibisca al massimo livello fin dalla prima partita.

Fiorentina

Vale la pena iniziare con i rappresentanti della Fiorentina. I dirigenti del club hanno deciso di affittare l’esperto attaccante Andrea Belotti. Qualche anno fa era una chicca del mercato dei trasferimenti. Giocava nel Torino e segnava gol. Ma poi l’attaccante è andato a conquistare la Roma. Il viaggio nella capitale si è rivelato per lui il più fallimentare possibile. E per salvare la sua carriera ha deciso di andare alla Fiorentina. Belotti resterà a Firenze fino alla fine della stagione, e la “Roma” si arricchirà di 750 mila euro per il suo affitto.

Genoa

I “grifoni” non sono stati lasciati fuori. La scorsa estate hanno preso in affitto dal Marsiglia il centrocampista Ruslan Malinovsky. Per sei mesi si è ambientato a Genova e, nel gennaio 2024, uno degli esterni della Serie A ha deciso di acquistare i diritti del giocatore. L’ex giocatore dell’Atalanta è costato al Genoa 7 milioni di euro. Si tratta di una cifra elevata per una squadra che si trova nella parte bassa della classifica italiana. Tra l’altro, Ruslan non è riuscito a diventare rapidamente il leader dei Grifoni. Anche se ha abbastanza tempo per giocare e può essere considerato parte della squadra principale.

Tuttavia, non bisogna pensare che il Genoa si sia improvvisamente arricchito. È solo che il club ha guadagnato bene grazie alla vendita del difensore Radu Dragusin. Il rumeno è passato al Tottenham per ben 25 milioni di euro. Ecco perché i “grifoni” hanno potuto permettersi di portare Malinowski a Genova.

Cagliari

Un’altra sfavorita ha ottenuto un giocatore con un nome lo scorso inverno. Il difensore Yerry Mina è arrivato a Cagliari. A suo tempo, il colombiano ha provato con il Barcellona e l’Everton. Lì la sua carriera non ha funzionato ed è passato alla Fiorentina. Ma la Fiorentina non è riuscita a sbloccare il suo talento, finendo per cedere il giocatore al Cagliari come free agent, senza prendere un centesimo per il suo trasferimento.

Napoli

Il campione in carica decise di rinforzare un po’ anche lo spezzone. A metà gennaio 2024 i partenopei hanno ingaggiato l’ala Cyril Ngonge. Il belga è costato al “Napoli” 18 milioni di euro.

Il “Verona” ha guadagnato bene sul giocatore. Esattamente un anno fa, ha acquistato i diritti su di lui dal Groningen per pochi centesimi. Tuttavia, il belga non è riuscito ad ambientarsi rapidamente a Napoli. È ancora perseguitato dagli infortuni. Probabilmente, la stagione in corso non andrà troppo bene per Ngonge, così come per l’intera squadra partenopea.

Tuttavia, lo scorso inverno i meridionali non hanno solo comprato, ma anche venduto. Hanno guadagnato 24 milioni di euro con il trasferimento di Elif Elmas all’RB Leipzig. L’affare può essere definito strano, perché il macedone ha solo 24 anni e potrebbe portare molti più benefici ai napoletani, progredendo per altri 2-3 anni.

Roma

Ma i romani hanno deciso di dare un contributo al futuro. Hanno acquistato il 20enne Tomaso Baldanzi dall’Empoli. Hanno dovuto pagare 10 milioni di euro per l’attaccante ritirato. Il processo di adattamento nel campo dei Lupi non è facile per il giovane talento, ma sta già ottenendo i suoi minuti di gioco alla fine delle partite. È un peccato che non sia riuscito a lavorare con José Mourinho. Anche se è stato l’ex allenatore della Roma a dare il via libera all’affare.

Potenziali affari nella finestra di trasferimento estiva del 2024

È il caso di passare in rassegna le voci più ricorrenti sui trasferimenti estivi in Serie A. Il più importante potrebbe essere il tanto atteso trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli. L’attaccante nigeriano è atteso in APL. “Arsenal”, “Chelsea” e “Man United” offrono più di 100 milioni di euro per la stella africana. Il giocatore stesso è da tempo maturo per il passaggio. Ma la dirigenza del Napoli ha tenuto a lungo la difesa, non lasciando andare l’attaccante.

C’è un’alta probabilità che anche un altro leader dei partenopei – Khvicha Kvaratskhelia – lasci l’Italia per grandi cifre. Si sa che il georgiano è sulla lista dei candidati del PSG e c’è anche l’interesse del Barça. Tuttavia, gli spagnoli non hanno soldi. Ma chiederanno almeno 80 milioni di euro per lui.

C’è anche una richiesta di giocatori del Milan. Rafael Leão è da tempo nel mirino del PSG, mentre Mike Menyon guarda al Bayern, che continua a cercare un degno sostituto di Manuel Neuer. In questo caso, molto dipenderà dalla possibile partenza di Stefano Pioli dal ponte di comando. La partenza del mentore potrebbe provocare la fuga dei dirigenti rossoneri.

Ma sarà più difficile per i club di Serie A ottenere le stelle migliori. Dopo tutto, l’Italia non ha le squadre più ricche. È difficile per loro competere con l’APL. Ma in prossimità dell’estate, Napoli, Juve e Inter cercheranno sicuramente di accaparrarsi uno o più interpreti di nome.