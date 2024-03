Quando la fortuna si beffa delle persone, due storie incredibili del superenalotto

Secondo molte credenze, la nostra vita è governata dal destino e dalla fortuna, due elementi che indirizzano ogni strada verso un punto specifico. La fortuna, in particolar modo, è una componente intrinseca nella vita delle persone, portandoli a effettuare anche riti scaramantici, specialmente se il tutto è collegato ai giochi, come nel caso del superenalotto.

Il popolare gioco, a ogni estrazione, conta un numero infinito di persone che si collegano in tv e sul web come superenalotto.it per capire se la Dea Bendata, almeno questa volta, è stata benevola con loro. Chiaramente, il più delle volte, la fortuna non aiuta i giocatori, ma è anche vero che si prende gioco di loro in moltissimi modi. In questo articolo andremo a raccontare due storie che hanno dell’incredibile.

Vince il 6 al Superenalotto, ma il giornale sbaglia la combinazione

In un tranquillo quartiere di Roma, un anziano di 87 anni ha tentato la fortuna giocando al Superenalotto. Un giorno dopo l’estrazione, ha preso l’abitudine di leggere il giornale locale, dove ha notato una pagina dedicata ai numeri vincenti. Con grande sorpresa, ha scoperto che i numeri che aveva giocato corrispondevano a quelli pubblicati sul giornale, rendendolo vincitore di un impressionante premio di 64,2 milioni di euro.

Euforico per la notizia, l’anziano è corso dal suo tabaccaio di fiducia per confermare la vincita. Tuttavia, in un’imprevista svolta degli eventi, il tabaccaio gli ha rivelato una triste verità: i numeri pubblicati sul giornale erano errati. La delusione è stata cocente quando si è reso conto che la realtà era ben diversa da quella sperata.

La notizia del quasi-vincitore è stata riportata da La Repubblica Roma, che ha incluso nella sua copertura sia le immagini della schedina dell’anziano sia della pagina del giornale con i numeri sbagliati. Il pensionato, ancora sotto shock, ha condiviso con il giornale: “Credevo di essere diventato ricco, invece ho quasi avuto un infarto”. Queste parole esprimono il mix di emozioni provate: l’eccitazione iniziale seguita dalla delusione e dallo spavento.

L’87enne aveva scelto due combinazioni di numeri per l’estrazione serale del martedì del popolare gioco. La seconda combinazione era quella che sembrava aver portato fortuna, secondo le informazioni erronee del giornale. La disillusione al tabacchino ha ribadito i rischi emotivi di tali esperienze, soprattutto a una certa età, come sottolineato dal pensionato con il commento: “Alla mia età, un’emozione del genere può essere davvero pericolosa”.

Per un numero non becca il 6

Se nella storia precedente la combinazione vincente era errata, in questa è tutto giusto, almeno fino al quinto numero estratto. Sì, perché , un uomo ha mancato di un soffio il primo premio, una somma vertiginosa di 356 milioni di euro. Una cifra da cambio di vita radicale. La vicenda si è svolta nell’ambiente quotidiano dell’edicola-bar-caffetteria Verdi a Posmon, un luogo dove solitamente si intrecciano storie ordinarie.

Tuttavia, in questa occasione, l’ordinario ha lasciato spazio all’eccezionale. Il giocatore, con una combinazione quasi vincente, si è dovuto “accontentare” di una vincita comunque notevole: oltre 20.000 euro. Nonostante ciò, la cifra impallidisce in confronto al premio maggiore che era a portata di mano. Quando un solo numero può svoltarti la giornata e la vita.