Il caso Acerbi e il solito teatrino del razzismo inventato

Roma, 18 mar – Non si placa il caso del momento sulle presunte frasi razziste rivolte dal difensore dell’Inter Francesco Acerbi nei confronti del giocatore del Napoli Juan Jesus proprio durante l’incontro di ieri sera tra le due squadre sul campo dello stadio di San Siro. Il solito teatrino antirazzista fatto di ipocrisia e superficialità è partito senza alcun ritardo, crocifiggendo il giocatore italiano sull’altare dell’inclusività e della correttezza. Ora, nonostante dalla versione di Acerbi sia stata appurata (secondo una nota della Figc) “l’assenza di qualunque intento diffamatorio, denigratorio o razzista”, il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale italiana impegnata in una tournée negli Stati Uniti.

Acerbi escluso dalla Nazionale e a rischio squalifica

La decisione è stata quella di escludere Acerbi dalla lista dei convocati degli Azzurri di Spalletti per le due amichevoli programmate per i prossimi giorni, in attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso. Questa la decisione della Figc. Ora, il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale rischierebbe una lunga squalifica per razzismo. Lo stesso Juan Jesus, nelle interviste post gara ai microfoni di Dazn, avrebbe minimizzato l’accaduto affermando di essersi chiarito con il collega: “Sono cose di campo e rimangono lì”.

Il “problema razzismo” che non esiste

Come già accaduto nel caso scoppiato a inizio anno per i fantomatici cori razzisti dei tifosi dell’Udinese nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan, stampa e “sistema culturale” alzano le barricate contro il razzismo dilagante nel mondo del calcio. Da decenni, puntualmente, l’ambiente del pallone finisce con i riflettori puntati per episodi simili. Alla fine, questo “problema razzismo” manca sempre di sostanzialità, rivelandosi solamente il solito tentativo propagandistico e strumento politico portato avanti dai soliti noti da indirizzare contro chi, al momento, si trova dall’altra parte.

Andrea Grieco