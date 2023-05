Si è appena conclusa la tornata delle semifinali delle Coppe Europee che quest’anno hanno sorriso e non poco alle squadre italiane. Inter, Roma e Fiorentina sono le finaliste rispettivamente di Champions League, Europa League e Conference League e nell’arco di poco più di 20 giorni saranno chiamate a concretizzare quanto di buono fatto sinora in Europa.

L’Inter se la vedrà in finale di Champions con il Manchester City

A distanza di 13 anni dall’ultima volta l’Inter di Simone Inzaghi conquista nuovamente la finale di coppa. I nerazzurri dovranno vedersela contro la corazzata Manchester City che, allenata da Pep Guardiola, nelle semifinali si è sbarazzata dei campioni in carica del Real Madrid con un netto ed eclatante 4-0. La squadra allenata da Inzaghi, invece, arriva in finale dopo aver battuto i cugini del Milan sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. Osservando le quote maggiorate offerte dalle scommesse sportive i nerazzurri si presentano all’impegno in terra Turca come agnello sacrificale, contro un Manchester City la cui corsa inarrestabile è portata a 3.10 contro il Brighton, per esempio.

In questa stagione calcistica, tuttavia, Barella e compagni hanno già ampiamente dimostrato di poter dare del filo da torcere a chiunque, soprattutto nella partita secca. E così nei giorni che mancano da qui all’impegno più importante degli ultimi 13 anni della storia nerazzurra, l’Inter si preparerà al meglio far non sfigurare e, magari, sorprendere i favoritissimi inglesi che sotto la guida di Pep Guardiola sembrano una squadra invincibile.

Fonte: Unsplash.com

Roma e Fiorentina: storia di un percorso da ricordare

L’Inter, però, non è l’unica squadra italiana in grado di accedere alle finali di una Coppa Europea ma è in buona, ottima, compagnia. In finale di Europa League c’è infatti la Roma di José Mourinho che dopo aver vinto l’anno passato la Conference League vuole tornare nuovamente sul tetto d’Europa. Il tecnico portoghese è riuscito a mettere in piedi una squadra estremamente coesa e difficile da affrontare che nelle semifinali ha avuto la meglio sui tedeschi del Leverkusen. I capitolini, nella finale che si giocherà a Budapest, dovranno vedersela con il Siviglia che ha eliminato la Juventus dopo i tempi supplementari ponendo così fine al sogno di una finale tutta italiana.

In finale di Conference, poi, c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che all’esito dei tempi supplementari è riuscita a battere gli svizzeri del Basilea grazie a un goal del ceco Barak, garantendosi il pass per la finale che si giocherà proprio in Repubblica Ceca a Praga. La Fiorentina, grazie a questo traguardo, è la prima squadra europea ad aver raggiunto almeno una volta la finale in tutte le competizioni Europee: Coppa dei Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe e, ora, Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano è in continua e costante crescita e si presenterà alla finale contro gli inglesi del West Ham senza avere nulla da perdere e con la consapevolezza di poter giocare la propria partita a viso aperto.

Questo 2023 sta regalando grandi soddisfazioni al calcio italiano che almeno a livello di club sta tornando a farsi rispettare a livello Europeo e fa ben sperare anche in ottica Nazionale.