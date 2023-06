Milano, 10 giu – Oggi torniamo a occuparci del lato più romantico del calcio, quel calcio nato dalla gente per la gente. Oggi parleremo della rinascita del Notts Olympic Football Club. Il Notts Olympic Football Club è stato uno dei primi club della storia del calcio organizzato. Ha partecipato alla FA Cup fin dal 1885/86 giocando contro squadre del calibro del Nottingham Forest e del Leicester City, che erano abituali avversari dell’epoca. Ma ecco l’incredibile storia che lega questo una volta dormiente club di Nottingham, Inghilterra, ai giganti italiani dell’AC Milan: Herbert Kilpin, giocatore del Notts Olympic, fondatore del Milan. Rifondato dopo decenni di assenza dal calcio con lo scopo di riportarlo al posto che merita nella storia e ritornare a giocare la vecchia English Association Cup, ora conosciuta come FA Cup.

Oggi intervistiamo Dan, uno dei membri del direttivo del club.

Notts Olympic, la rinascita: intervista a Dan

Ciao Dan, puoi iniziare raccontandoci brevemente la storia del club.

Buongiorno! Sappiamo che il Notts Olympic è stato originariamente fondato nel 1882, quando all’epoca la maggior parte dei club erano composti da dilettanti. Abbiamo disputato partite con molte squadre dell’epoca, compresi i rivali cittadini del Nottingham Forest e del Notts County. Sfortunatamente la stanza dei trofei del Notts Olympic è rimasta vuota. Le volte che ci siamo andati più vicino furono nella finale della Nottinghamshire Senior Cup della stagione 1886/87, quando fummo sconfitti dal Nottingham Forest 3-0, e cinque anni più tardi perdemmo la stessa finale 2-1 contro il Greenhalghs. Il club disputò per la prima volta la FA Cup nella stagione 1885/86, passando il primo turno al replay, prima di venire sconfitto al secondo turno dal Forest per 4-1 e ancora da loro la stagione successiva. Abbiamo affrontato il Leicester City nella stagione 1892/93, pareggiando 3-3 prima di venire sconfitti 7-0 nel replay. La squadra rimase successivamente nelle leghe dilettantistiche prima di sciogliersi senza aver mai vinto nulla.

Come vi è venuta l’idea di riportare in vita il club?

Un gruppetto di noi già era coinvolto in squadre dilettantistiche e cercavamo un club con il quale lavorare. Io stesso ho un’ossessione per il calcio: amo giocarci, allenare ed organizzare partite per tutti. Praticamente lavoro per il calcio ogni giorno. Quando ero più giovane guardavo tantissimo calcio italiano e tutti conoscono la storia delle magliette della Juventus e del Notts County, ma non tanti conoscono la storia che lega l’AC Milan alla città di Nottingham. Il Milan oltre tutto era la squadra che tifavo quando ero più giovane e non conoscevo questa storia, benché abbia vissuto a Nottingham tutta la mia vita. Spesso leggevo su internet delle vicende del calcio, cose come la storia dei Mondiali e della Football League. Un giorno stavo guardando The English Game su Netflix: era una serie che parlava di come è nata la FA Cup e così mi sono messo a cercare su internet altri dettagli e sono finito per imbattermi nel Notts Olympic e più cercavo informazioni più ne trovavo ed è così scoppiato l’amore. Il club era una cosa per dilettanti, non era come il calcio business di oggi, era solamente gente che giocava per amore del calcio e poi c’era un’incredibile connessione tra loro ed il Milan.

Raccontaci appunto di questo particolare rapporto tra i due club.

Herbert Kilpin. Lui è l’anello magico, il link tra i due club. Nacque a Nottingham, a poche centinaia di metri da dove il Notts Olympic disputava le gare casalinghe, al Forest Recreation Ground. Da giovane quindi ha giocato con il club, salvo poi nel 1891 seguire il suo amico Edoardo Bosio in Italia per lavoro. La sua ossessione per il calcio, quella che l’aveva portato a giocare per il Notts Olympic, continuò anche in Italia, giocando a Torino con la squadra che aveva creato Bosio. Herbert Kilpin si trasferì poi a Milano nel 1898 e dopo un anno fondò l’AC Milan. Eh sì, il padre fondatore del Milan ha iniziato a giocare a calcio nel Notts Olympic!

Siete mai stati a San Siro?

Purtroppo non ancora! Ma alcuni di noi hanno detto che vogliono andarci prima che il Milan lo abbandoni per il nuovo stadio e portare la bandiera del Notts Olympic a San Siro. Sarebbe fantastico! Speriamo già durante la stagione 2023/24.

Come è possibile aiutare il vostro club?

È possibile supportarci seguendo le nostre pagine social. Abbiamo anche la possibilità che chiunque possa entrare nel direttivo del club. Abbiamo creato una chat online su Patreon and Discord Boardroom dove tutti i membri del direttivo possono portare le loro idee sulla gestione del club. Essendo online chiunque ci può aiutare ovunque nel mondo. Attualmente nel nostro direttivo è presente gente dal Regno Unito, dall’Italia, dalla Danimarca e dagli Stati Uniti! Amiamo che la gente si unisca a noi.

Parlaci dell’attuale stato del club e dei suoi obiettivi.

Stiamo mettendo a punto tutti i passaggi per la fondazione del club. Ci siamo registrati come compagnia no profit, ci siamo iscritti alla Notts Senior League e speriamo di avere confermato il nostro posto nella lega al loro incontro di fine mese. Come detto prima abbiamo approntato la chat per i membri del nostro direttivo ed abbiamo iniziato i campi di allenamento per selezionare i giocatori per la squadra. Il nostro immediato obiettivo è riportare il Notts Olympic in campo e tornare a disputare una partita! A lungo termine vogliamo avere abbastanza membri nel direttivo, coinvolgere sponsor per far crescere il club e le sue strutture e finalmente riportare il Notts Olympic nella FA Cup.

Quando vi vedremo finalmente in campo?

Una volta che avremo ufficialmente il nostro posto nella lega inizieremo la pre season e speriamo di organizzare qualche amichevole. Parlando di gare ufficiali pensiamo ad agosto o settembre 2023.

Spazio finale per saluti e tutto ciò che vuoi aggiungere.

Grazie per l’intervista ed averci permesso di condividere la nostra storia. Speriamo veramente che la gente ci supporti e ci segua nel nostro viaggio di ritorno verso la FA Cup. Condivideremo il nostro cammino sui social così tutti potranno rimanere aggiornati. Potete unirvi a noi come supporters o membri del direttivo ed essere coinvolti nelle decisioni del club. Come abbiamo detto prima speriamo di portare la bandiera del Notts Olympic a San Siro, per mostrare l’eredità e la tradizione tra l’AC Milan e la città di Nottingham.

Roberto Johnny Bresso