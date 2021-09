Roma, 28 sett – Francesco Totti, 45 anni fatti da poco, potrebbe essere uno tra i giudici speciali di una delle puntate della prima edizione di Drag Race Italia, il talent che ha per protagoniste le migliori drag queen italiane.

Drag Race Italia sulle tracce di Ru Paul

Drag Race Italia è la versione tricolore del format che negli Stati Uniti viene ormai dal 2009 condotto da Ru Paul. Andrà in onda sulla piattaforma streaming Discovery+. Secondo Gay.it, la ragione del coinvolgimento di Totti sarebbe da “scovarsi” nei follow dei social.

Instagram galeotto

L’account Instagram di Drag Race Italia ha oltre 32.000 seguaci, ma segue appena 30 profili. Dinamica abbastanza consueta per gli account ufficiali di imprese o vip. L’account Instagram della tasmissione segue ovviamente quelli dei tre conduttori Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi e della produzione. Ma non solo: ci sono anche i nomi di Donatella Rettore e Giancarlo Commare, i primi due ospiti certi dello show.

E spunta il nome di Totti

La Rettore aveva addirittura anche pubblicato per errore le foto sul set, poi rimosse in tutta fretta. Francesco Totti è anche lui tra i primi profili ad essere seguito dall’account di Drag Race. Totti e consorte sono degli aficionados delle serate che un tempo si facevano al Qube di Roma del Muccassassina, inloltre per il suo quarantesimo compleanno ha fatto esibire le Karma B, la Diamond e She Male alla festa. Sarà lui uno dei protagonisti delle prossime puntate del talent che giudica la perizia e il gusto delle drag queen nostrane? Stiamo a vedere. Un po’ di colori e di paillettes forse risolleveranno l’umore del Pupone dopo il derby perso con la Lazio …

Ilaria Paoletti