Roma, 25 apr – Nel nome della resistenza tutto è concesso. Anche violare le restrizioni contro il contagio. Ricapitoliamo: gli italiani sono reclusi da due mesi senza alcuna forma di eccezione, tanto da non poter celebrare nemmeno il funerale dei propri cari. I nostri connazionali hanno salutato i propri parenti mentre venivano caricati su di un’ambulanza per vederseli poi recapitare dentro un’urna, accompagnata dalla fattura dello Stato per le spese sostenute.

Droni ed elicotteri volteggiano alla ricerca di runner sessantenni da braccare e multare. I cani hanno più diritto dei bambini ad avere la propria ora d’aria. Vengono multate senza pietà alcuna famiglie con bimbi nella fase post-trapianto mentre si recano all’ospedale, vecchietti sordomuti, fratelli che si recano all’obitorio. Sacerdoti che dicono messe in suffragio dei morti davanti a dieci persone ben distanziate vengono trattati come uno stato serio tratterebbe i mafiosi – che invece vengono scarcerati a mandati ai domiciliari. E gli italiani – salvo qualche fisiologica eccezione – sono stati ligi a queste normative. Hanno sopportato e stretto i denti.

Due categorie, invece, sembrano godere di una sostanziale immunità rispetto alle previsioni normative del governo: i primi, di cui abbiamo parlato ampiamente in queste settimane nella sezione cronache, sono rom e immigrati. I secondi, sono i sedicenti «partigiani» che oggi si sono riversati in piazze e strade per festeggiare il 25 aprile. Le immagini dei video che vi alleghiamo, girate nei quartieri Pigneto a Roma, e Pratello di Bologna, si commentano da sole: decine e decine di persone riversate nelle strade tenendosi fintamente a distanza, molte delle quali senza nemmeno dispositivi di protezione, godendo della più totale impunità – la stessa che viene negata ai comuni mortali a cui della «liberazione» non frega nulla. I comuni mortali, ovviamente, non hanno preso benissimo l’allegra evasione dei «partigiani» nel nome degli «alti valori della resistenza»: fatevi due risate e andate a leggervi i commenti sotto i video.

Il video girato al quartiere del Pigneto, Roma:

Cristina Gauri