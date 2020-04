Roma, 25 apr – Bollettino quotidiano della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus. In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono arrivate ad essere 195.351, un dato in calo per il sesto giorno consecutivo. Di questi, 105.847 sono i contagiati attuali.

Il totale delle vittime è di 26.384, 415 in più di ieri: un dato in lieve, costante calo (460 giovedì, 420 ieri). Di questi, 163 si trovano in Lombardia, dove i contagi rallentano e soprattutto migliora la situazione su Milano dove nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 80 casi. In Lombardia i nuovi casi sono 713 per un totale che arriva a quota 71.968 positivi. Scendono a 724 i ricoverati in terapia intensiva (-32). Si registrano 2.622 persone guarite da ieri, per un totale di 63.120. Continua anche il calo – per il 21esimo giorno consecutivo – dei pazienti in intensiva: sono 2.102, 71 in meno rispetto a ieri. Degli attuali positivi, sono 21.533 gli ospedalizzati con sintomi – 535 in meno rispetto a ieri – e 82.212 sono in isolamento domiciliare. Questi ultimi per la prima volta calano con 74 isolati in meno.

I tamponi eseguiti sono 65.387 in più rispetto a ieri, per complessivi 1.707.743. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include però anche quelli ripetuti, effettuati cioè dopo la malattia o l’isolamento domiciliare per determinare la guarigione del paziente. Sono invece 1.186.526 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 38.676 in più rispetto a ieri.

Aldo Milesi