Roma, 29 mag – Il 90% dei vaccinati non si riammala di Covid: è il risultato di uno studio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che conclama la notevole efficacia dell’immunizzazione.

“Il 90% dei vaccinati non si riammala di Covid”

“Dal monitoraggio effettuato su oltre 3mila operatori tra i 18 e i 75 anni che hanno ricevuto il vaccino” contro il Covid “emerge che assistiamo a un crollo delle infezioni. Parliamo di percentuali altissime: il 90% dei vaccinati, anche rientrando in contatto con il virus, non si è più riammalato. Mentre la restante percentuale non ha avuto nessuna conseguenza di rilievo”. Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Anticorpi durano nel tempo”

“Un altro aspetto che ritengo importante dello studio – sottolinea D’Amato – riguarda il perdurare degli anticorpi: anche diminuendo nel tempo, mettono in luce gli autori, continuano ad avere ‘memoria’ del virus e a rispondere positivamente“. “Questi dati sono fondamentali e importantissimi – evidenzia l’assessore – in questa campagna vaccinale che, come vediamo, funziona e sta dando ottimi risultati e la scienza lo dimostra. Gli sforzi di tutti sono determinanti, la fiducia si costruisce lavorando insieme per sconfiggere il virus e riprenderci la nostra quotidianità con serenità”.

Ieri nuovo record giornaliero di vaccinati: oltre 563mila

Intanto ieri la campagna vaccinale ha segnato un nuovo record giornaliero di somministrazioni. Secondo i dati della struttura commissariale per l’emergenza, infatti, sono state inoculate oltre 563mila dosi. Il dato non è ancora definitivo e sicuramente crescerà ancora un po’, ma è già superiore al picco di oltre 556mila somministrazioni toccato venerdì 21 maggio. Nell’ultima settimana le somministrazioni sono state complessivamente oltre tre milioni e mezzo, per una media quotidiana di poco superiore al mezzo milione. Procede spedita dunque la campagna vaccinale e – dosi permettendo – dal 3 giugno, come annunciato dal commissario Figliuolo, la somministrazione sarà aperta a tutti, senza fasce d’età.

Ludovica Colli