Milano, 7 dic — Benvenute banlieue: l’onda lunga delle devastazioni urbane provocate dai «tifosi» del Marocco nelle città europee ha toccato anche la scintillante Milano, che ha sperimentato per l’ennesima volta la tenuta del «modello di accoglienza Sala»: cioè zero.

Tifosi del Marocco devastano una piazza di Milano

Se è vero che nessun incidente si è verificato in corso Buenos Aires, dove si è riversato il grosso dei tifosi di nazionalità marocchina (circa un migliaio) festanti per il 3-0 con la Spagna ai Mondiali, in via Gae Aulenti è andato in scena il solito show a base di devastazioni, arredi urbani distrutti, fumogeni, cassonetti incendiati e sedie lanciate verso il maxischermo che proiettava la partita. Al fischio finale dell’arbitro circa 300 «tifosi» del Marocco (numeri della Questura) radunatisi sotto allo schermo gigante offerto dal consolato del Qatar hanno scatenato l’inferno devastando completamente l’area.

Abituiamoci

Le tristi, preoccupanti scene a cui già avevamo assistito a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio vengono riproposte dagli allogeni residenti in terra meneghina. Più in piccolo, certo, ma la volontà di distruggere è la medesima, così come lo è l’invidia sociale che sfocia nella rabbia selvaggia, fine a se stessa. Inutile aspettarsi scenari diversi, episodi come questo si verificheranno ancora, in tutte le città d’Europa, finché il Marocco rimarrà in gara. Ci disprezzano, invidiano il nostro benessere e si sentono superiori, quel senso di superiorità razzista che loro sono liberi di esprimere senza condanne di sorta. Il video è stato condiviso sui social dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha commentato: «Il Marocco elimina la Spagna, così ‘festeggiano’ a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni».

Cristina Gauri