Cuneo, 8 lug — Attimi di vero e proprio terrore a Cuneo dove un albanese ubriaco ha centrato in pieno, travolgendoli, due ragazzi in scooter. Fortunatamente senza conseguenze fatali. L’incidente è avvenuto in piazza Galimberti nel centro della città piemontese, quando moltissimi cittadini si erano riversati nelle strade per festeggiare la vittoria degli azzurri nella semifinale degli Europei Italia-Spagna.

Albanese ubriaco investe frontalmente due ragazzi in scooter

Lo schianto, violentissimo, è stato ripreso e diffuso sui social da uno dei presenti ed è immediatamente diventato virale. Vittime dell’immigrato sono una ragazzina di 13 anni e un ragazzo di 20. L’albanese, ubriaco e al volante di una Fiat Punto, è entrato a velocità folle sul sagrato della piazza assieme a molti altri mezzi — tra cui alcune moto e scooter — che suonavano il clacson e impennavano. A seguito del devastante impatto con la vettura dell’immigrato i due sono stati sbalzati a terra. La tredicenne ha riportato un trauma facciale ed è ora ricoverata in ospedale a Cuneo. Non sarebbe in pericolo di vita.

I festeggiamenti sono proseguiti