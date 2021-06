Roma, 1 giu – “Una grande occasione per 60 milioni di italiani che vogliono una giustizia giusta“: così Matteo Salvini annuncia la raccolta firme per il referendum sulla giustizia presentata insieme al Partito radicale. “Dal 2 luglio saremo in tutte le piazze italiane insieme al Partito radicale a raccogliere firme perché siano gli italiani a decidere, con il referendum che è la forma di partecipazione più trasparente che ci sia, che vogliono una giustizia giusta”. Sarà la volta buona? Se così fosse, i sei quesiti referendari fanno già tremare le toghe (politicizzate).

Salvini presenta il referendum sulla giustizia

“Questi non sono referendum contro i magistrati ma con i magistrati, referendum che vogliamo portare avanti con la parte sana della magistratura”. Il leader della Lega presenta la campagna di raccolta firme. “Stiamo preparando il primo weekend di partecipazione, il 2 e il 3 luglio contiamo di raccogliere centinaia di migliaia di firme. E l’invito è aperto a tutte le forze politiche, Pd anche 5 Stelle. Leggo in questi giorni della conversione sulla via del garantismo da parte di qualche 5 stelle, tutto è possibile”. Salvini spiega che “l’obiettivo non sono 500mila ma raccogliere un milione di firme. Mi hanno scritto anche alcuni esponenti del Pd e dei 5 stelle. Penso che ci saranno adesioni bipartisan. Spero che non si parta con il pregiudizio”, avverte il leader della Lega. I quesiti referendari sono sei, ognuno dei quali, per essere sottoposto al voto popolare, deve essere firmato da almeno 500mila elettori.

Il leader della Lega cita Gaber: “Libertà è partecipazione”

Salvini elogia il Partito radicale, “che ha una tradizione di partecipazione, democrazia, trasparenza, di popolo vero, non quello dei salotti. Mi ha da subito affascinato l’idea di mettere insieme il meglio della storia di due forze diverse ma che su questo hanno una idea di Italia” condivisa. Nella conferenza di presentazione dei quesiti referendari, che il 3 giugno saranno depositati in Cassazione, il leader della Lega spiega: “Si dice che la legge è uguale per tutti, vorrei lo fosse davvero ma ho l’impressione che non sia così. Il referendum, sostiene, è “un aiuto, uno stimolo al governo e al Parlamento. Penso che i referendum siano la più bella, democratica, trasparente, partecipata forma di democrazia diretta. Cito Giorgio Gaber: libertà è partecipazione…“. Insomma, chiarisce, “questi sono temi di cui il Parlamento purtroppo non si sta occupando. Abbiamo scelto di non togliere al Parlamento i temi su cui sta lavorando. E un aiuto al ministro Cartabia su cui contiamo“.

“Tagliare le unghie alle correnti, chi sbaglia paga, processi più veloci”

Poi Salvini commenta alcuni dei sei quesiti referendari. “Tagliare le unghie alle correnti che lottizzano le procure, la responsabilità civile dei magistrati che, se sbagliano, devono pagare e processi più veloci. Insomma referendum per una giustizia giusta”. Per l’ex ministro dell’Interno, “ai magistrati bisogna dare dei tempi che devono rispettare. Dare ai giudici dei tempi come qualsiasi lavoratore: dare dei premi a chi lavora nei tempi giusti e punizioni a chi non li rispetta”.

I sei quesiti referendari che fanno tremare le toghe

Nello specifico, i sei quesiti referendari riguardano: responsabilità civile dei giudici, separazione delle carriere dei magistrati, custodia cautelare, abrogazione della legge Severino, abolizione della raccolta firme per le liste magistrati, voto per i membri non togati dei consigli giudiziari.

I 5 Stelle, dal canto loro – neanche a dirlo -, chiedono che la riforma della giustizia si faccia in Parlamento. I grillini in realtà non hanno alcuna intenzione di rivedere il “fine processo mai” – l’obbrobrio sulla prescrizione del manettaro Bonafede – e rinunciare al loro giustizialismo alla Italia dei Valori di Di Pietro – di cui sono gli eredi. Ragion per cui, Salvini aggira l’ostacolo con il referendum.

Adolfo Spezzaferro