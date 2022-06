Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, non ha dubbi: «Sugli Alpini si è creato un clima che non mi piace. Per niente. All’ormai classico balletto della politica, in cui si sgomita per prendere una posizione più visibile ai potenziali elettori, ormai interessano poco i fatti. Interessano le reazioni a catena». Le penne nere «vengono brutalmente colpevolizzati di ogni nefandezza. E questo è inaccettabile. L’impianto accusatorio è quello di impedire ogni adunata di qui in avanti, e in ogni città d’Italia», con le femministe che attraverso la piattaforma Change.org avevano avviato una petizione per sospendere per due anni le adunate. Una petizione che non ha scaldato i cuori di nessuno. Le firme sono ferme a 21.772 in un mese, nemmeno hanno raggiunto le 25mila prefissate.

Tutti pronti per Udine

E, fa sapere Libero, per l’Adunata 2023 a Udine è già tutto esaurito. Lì, le penne nere, giocano in casa. «Il nostro — specifica Favero — è un patrimonio di dedizione e valori, che ci impegniamo a trasmettere ai giovani, i quali se coinvolti rispondono con entusiasmo, come dimostra il successo dei nostri campi scuola, che anche quest’anno saranno frequentati da centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25anni». Le femministe si mettano il cuore in pace.