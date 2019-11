Milano, 18 nov – Lo schema di integrazione e coesistenza proposto da Beppe Sala e sbandierato come il fiore all’occhiello dell’amministrazione meneghina non ha un difetto che sia uno: parliamo del modello, chiaramente, perché nella pratica la situazione è un tantino differente. Basta spostarsi gradualmente dal centro, infatti, perché il cosiddetto “modello Milano” perda consistenza fino a lasciare posto a realtà da favelas. Prostituzione, spaccio, accampamenti abusivi, distese di minimarket, zone dove la parola “Italia” sembra stata cancellata dal dizionario.

Il macello di via Maspero

Come in via Maspero, per esempio, dove qualche giorno fa alcuni residenti hanno fotografato da un terrazzo una scena raccapricciante. La foto mostra il cortile sottostante, precisamente nella zona destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti, dove quattro uomini sanno macellando una bestia di non si sa quale specie: in mezzo ai rifiuti, coi piedi in una pozza di sangue, due di loro stanno smembrando a tocchi la carcassa, posta per terra su dei cartoni. Chissà poi che fine farà quella carne: se verrà esposta in qualche mercato o cucinata in uno dei numerosissimi ristoranti “etnici” della zona, finendo magari nel piatto di qualche ultrà delle culture allogene. (Oh, l’ironia).

La segnalazione

Il fatto è stato segnalato a Francesco Rocca, consigliere Municipio 4 e presidente Commissione Sicurezza e Verde per Fratelli d’Italia, che ha provveduto immediatamente a diffondere l’evidenza fotografica sui social: “Il cortile di un condominio, è utilizzato come macelleria. Ci troviamo a 10 minuti da piazza Duomo, poco distanti dal centro storico ma lontani anni luce dal “Modello Milano” tanto osannato dalla Sinistra e da alcuni media amici del PD. Ringrazio i Residenti che hanno segnalato il problema; non possiamo più tollerare queste situazioni di estremo degrado nella nostra Città”.

Cristina Gauri