Roma, 5 set – Alla fine l’ha spuntata il Codacons, nemico giurato di Fedez: l’Antitrust ha aperto un’istruttoria contro il video del brano Mille di Orietta Berti (con il signor Ferragni e Achille Lauro) per pubblicità occulta della Coca-Cola. L’Autorità garante della concorrenza ha aperto una pratica, la numero DS2926, avviando le dovute attività istruttorie sul videoclip del tormentone estivo.

Esposto Codacons contro Fedez, Antitrust avvia istruttoria su videoclip Mille

L’esposto del Codacons era stato annunciato a giugno, poco dopo che il brano fosse stato diffuso. Come diversi altri esposti dell’associazione di difesa dei consumatori, sembrava che l’istanza fosse caduta nel vuoto. Ora invece è emerso che l’Antitrust ha iniziato a indagare sul caso. Nel mirino dell’associazione dei consumatori non c’è tanto il testo del brano, perché “rientra nella libertà di espressione artistica”, spiega il Codacons. Nel mirino c’è l’assenza di informativa per i consumatori nel videoclip della canzone.

Non rispettato l’obbligo di “informare gli spettatori degli inserti pubblicitari”

La contestazione del Codacons riguarda in particolare l’obbligo di “informare adeguatamente gli spettatori anche nei video musicali circa l’inserimento di marchi a scopo commerciale“. Un avviso nella pagina del canale YouTube ufficiale dove è stato pubblicato il video di Mille già c’è, ma secondo il Codacons quelle informazioni non possono essere sufficienti. “Dal momento che l’Antitrust in tema di video musicali ha disposto che debba essere reso palese l’inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvisino circa la presenza di marchi a scopo promozionale”.

Fedez e soci rischiano sanzione fino a 5 milioni di euro

Da parte dell’Antitrust sarebbero partite alcune richieste di informazioni a cui la produzione di Fedez e soci dovrà rispondere. E il Codacons non perde l’occasione di ricordare in una nota che, se mai la procedura dovesse finire in una multa, “i responsabili rischiano una sanzione fino a 5 milioni di euro”.

Ludovica Colli