Ferrara, 1 mar – Ha redarguito un passante perché portava la mascherina abbassata e per tutta risposta l’uomo l’ha presa a pugni in faccia. E’ successo a Voghiera, in provincia di Ferrara. La protagonista e vittima dell’episodio è un’anziana signora di 75 anni che ha denunciato il fatto ai carabinieri della centrale operativa di Portomaggiore. Lo riporta La Nuova Ferrara.

Lo rimprovera per la mascherina, si becca dei pugni in faccia

Agli sbigottiti militari dell’Arma la pensionata ha riferito di aver incrociato il proprio aggressore nel corso di una passeggiata in via Martiri della libertà, una strada nel centro di Voghiera. La donna si era sentita in dovere di rimproverare il passante – anche lui 75enne – perché portava la mascherina abbassata. Lo aveva quindi invitato a sistemarsi il dispositivo in modo che coprisse bocca e naso. L’uomo, evidentemente mal tollerando il rimprovero dell’estranea, al posto di sistemarsi la mascherina, si è fermato di colpo e le ha sferrato una scarica di pugni al volto. Poi si è allontanato come se niente fosse.

Intervengono i carabinieri

Alla vittima, dolorante e in stato di choc, non è rimasto altro da fare che allertare le forze dell’ordine. E’ intervenuta tempestivamente una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Portomaggiore, che si è recata a Voghiera e ha individuato ed identificato l’aggressore. L’anziano si trovava poco distante dal luogo dell’aggressione. Il manesco 75enne è stato sanzionato perché non indossava la mascherina e per i pugni sferrati alle coetanea è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L’accusa è di percosse e lesioni. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Cona per gli accertamenti e le cure del caso.

Cristina Gauri