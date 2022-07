Roma, 23 lug – L’Anpi anziché tacere, scrive l’ennesimo comunicato in cui toglie ogni dubbio sulle proprie conoscenze della storia. Alla collezione di brutte figure questa volta si aggiunge la squallida polemica sull’evento organizzato dalla Federazione Nazionale Arditi d’Italia a Sdricca di Manzano per ricordare il 105° anniversario della creazione dei reparti d’assalto nonché il 100 “compleanno” dell’associazione stessa.

L’assurda polemica dell’Anpi sugli arditi

Oggetto del contendere? La fantasiosa appartenenza, durante la Prima Guerra Mondiale, dei reparti d’assalto al fascismo. Ora, che l’Anpi avesse una visione distorta della storia era chiaro già dalle precedenti uscite, ma è altrettanto evidente che con questa uscita abbia toccato il fondo. Secondo l’Anpi la manifestazione sarebbe “inquietante” tanto che “sul piano storico come su quello democratico e civile hanno tutte le prerogative di una manifestazione di ispirazione fascista”. Insomma, gira che ti rigira, il problema è sempre il fascismo. Peccato che la fondazione dei reparti d’Assalto risalga al 1917 a ben 5 anni di distanza dal Ventennio. Passi, quindi, l’ignoranza storica, ma pure quella matematica appare un po’ eccessiva. Per evitare brutte figure, infatti, sarebbe bastato fare 2022 (l’anno in corso) meno 105 (gli anni indicati sulla locandina). Ignoranza che invece viene mostrata in tutta la sua chiarezza attribuendo addirittura a Mussolini la nascita della Federazione Nazionale Arditi d’Italia che avviene nel maggio 1922 (e non nel novembre), ben 5 mesi prima della marcia su Roma.

Su questi punti va fatto un breve approfondimento: la nascita degli Arditi è dovuta al risultato delle sperimentazioni di alcuni brillanti ufficiali italiani stanchi della guerra di trincea. Per questo motivo il 29 luglio 1917 venne inaugurata la scuola, affidata al neopromosso tenente colonnello Giuseppe Bassi che scelse proprio Sdricca per l’addestramento dei reparti d’assalto, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, del principe di Galles, del principe ereditario del Belgio, del generale Cadorna, del generale Capello, del comandante della 3^ Armata Emanuele Filiberto duca d’Aosta, di ufficiali italiani e stranieri addetti al Comando Supremo e di molti giornalisti.

Ignoranza totale

Anche il colore nero, che nell’immaginario dell’Anpi richiamerebbe a prescindere il fascismo, altro non fu (nel 1917) che un omaggio al patriota risorgimentale Pier Fortunato Calvi che era solito indossare una cravatta nera, simbolo dei carbonari veneziani che hanno liberato Manin e proclamata nuovamente la Repubblica Veneta. In questo senso, la scelta di Bassi, che era parente di Calvi, voleva porre in continuità storica i Reparti d’Assalto con quei martiri risorgimentali che hanno sacrificato la loro vita per la nascente Italia. Anche in questo caso, quindi, il fascismo non c’entra nulla perché il colore nero dei carbonari era prima di tutto un simbolo di libertà.

Va poi analizzata la locandina. Una foto con due reduci aventi tre file di mostrine sul petto simbolo di indubbio eroismo e dedizione alla Patria. Si tratta, infatti di due eroi di guerra medagliati al valor militare che, dalle mostrine, parteciparono a quasi tutte (se non tutte) le campagne di guerra degli Arditi d’Italia quali, ad esempio, Libia, Fiume, Spagna etc… Va inoltre notata la doppia mostrina bianca sulla spalla dell’ardito a sinistra, a indicare che si trattava di un ferito (e molto probabilmente invalido) di guerra. Anche il fez, per alcuni confuso con il copricapo del ventennio ma che fino ad allora apparteneva ai bersaglieri, venne preso nel 1918 dal 27° Reparto d’Assalto che dal color cremisi originale lo dipinse di nero in tinta col resto della divisa.

Infine, sempre per smentire le visioni fasciste in ogni dove dell’Anpi, un piccolo appunto anche sulle “fiamme nere” e sul gladio: si tratta, in effetti, di due simbolo ancora oggi in uso al IX Reparto d’Assalto Col Moschin dell’Esercito Italiano che nel 2018 li hanno ereditati grazie all’interessamento del presidente Cossiga che ne fu promotore in quanto parente diretto di Maurizio Zanfarino, medaglia d’oro al valor militare e tenente del IX Reparto d’Assalto caduto eroicamente nel 1918 sul Col della Beretta col Tricolore in mano.

Insomma, l’attacco dell’Anpi è come sempre scomposto, inutile, strumentale, fuori luogo. E dimostra, anche se non c’era bisogno di altre dimostrazioni, che si tratta di un’associazione la cui utilità è indiscutibilmente dubbia, specie se si considera l’imponente quantità di finanziamenti pubblici che ogni anno riceve. Piuttosto che parlare del patrocinio di quattro comuni, quindi, sarebbe più interessante parlare dei soldi che un’associazione, che fa sovente disinformazione storica, riceve.

Aurelio Del Conte