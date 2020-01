Roma, 22 gen – Quale tema avrà affrontato Papa Francesco nella sua udienza generale alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani? Avrà parlato di spiritualità, di cristiani perseguitati nel mondo o magari di importanti questioni inerenti alla dottrina cattolica? Nulla di tutto questo, come di consueto ha prevalso il suo chiodo fisso: gli immigrati. Coloro che “affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, alla guerra, alla povertà”, e “sperimentano l’indifferenza, l’ostilità, non li lasciano sbarcare nei porti“. Alla solita invocazione delle porte aperte, Bergoglio ha dunque aggiunto una bella accusa ai governi cattivoni (sarebbe interessante sapere quali) che non si limitano ad accogliere tutti i clandestini.

“Mostrate amore ai migranti”

Gli immigrati “sono sfruttati da trafficanti criminali, sono trattati come numeri e come una minaccia da alcuni governanti, a volte l’inospitalità li rigetta come un’onda verso la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti”, ha tuonato il Papa. Quindi, ai cristiani spetta il doveroso compito di “lavorare insieme per mostrare ai migranti l’amore di Dio”. E indovinate un po’ allora cosa dovranno fare, sempre secondo il Papa, i buoni cristiani? Non sperticatevi, è semplicissimo: accogliere gli immigrati. Perché “il tema di quest’anno, che è quello dell’ospitalità – ha detto Bergoglio- è stato sviluppato dalle comunità di Malta e Gozo, a partire dal passo degli Atti degli Apostoli che narra dell’ospitalità riservata dagli abitanti di Malta a San Paolo e ai suoi compagni di viaggio, naufragati insieme con lui”.

Il diritto allo sbarco

Sembra incredibile che un Pontefice si concentri quasi unicamente sul tema dell’immigrazione, insistendo sul diritto allo sbarco piuttosto che sull’importanza del diritto a non emigrare, alla base di qualunque auspicabile sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita di un uomo. Eppure la cantilena non cambia mai, come il disco rotto di un concept album sull’emigrazione come meta ideale. “In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, alla guerra, alla povertà”, ha ribadito Papa Francesco. Ergo non è necessario aiutare queste persone nella loro terra d’origine, vanno anzi spinti verso improbabili Eldorado dove troveranno sconfinate praterie colme di floride speranze. Ovvero in Europa.

Eugenio Palazzini