Roma, 7 feb – Nel suo discorso da bar sull’immigrazione pronunciato alla trasmissione di Fabio Fazio, a un certo punto Papa Francesco ha ricordato la necessità di un’integrazione dei migranti, facendo un preciso esempio: gli attentatori di Zaventem che, ha detto, erano nati in Belgio, ma erano stati «ghettizzati». Come a dire che, in fondo in fondo, le responsabilità di quella strage sono mezzo e mezzo. Loro hanno ucciso, ma il «razzismo sistemico» li ha armati. Il riferimento del Papa è agli attentati del 22 marzo 2016: 32 morti in totale per tre attacchi suicidi, due all’aeroporto di Bruxelles Zaventem, uno alla stazione Maelbeek della metropolitana. Ma davvero i terroristi entrati in azione quel giorno erano erano degli umiliati e offesi della società belga senza cuore?

Il Papa e quei terroristi “ghettizzati”. Ecco chi erano davvero

Tanto per cominciare, giova ricordare che il Belgio è probabilmente lo Stato più antirazzista al mondo. La sua legge fondamentale «contro il razzismo e la xenofobia» – la prima delle tante – risale addirittura al 1981. In questa e nelle successive norme, sono previste anche regole per «l’inclusione delle minoranze». Da allora, fiumi di denaro sono stati investiti in politiche per l’integrazione.

Ma parliamo proprio dei poveri «ghettizzati» in azione a Zaventem. Poveri proletari? Straccioni, reietti, esclusi dalla società? I fratelli Ibrahim e Khalid El Bakraoui sono immigrati marocchini di terza generazione. Il padre era un macellaio la cui attività andava piuttosto bene. I due «appartengono alle nuove classi medie di origine magrebina», scrive lo studioso Farhad Khosrokhavar. Almeno Khalid aveva sicuramente fatto studi universitari in informatica. Nonostante tale contesto sociale, i due fratelli accumulano un corposo curriculum da criminali comuni. Nel 2014 avrebbero assassinato un pensionato scelto a casa, per strada, per vedere «che effetto fa uccidere un uomo».

Najim Laachraoui cresce in un quartiere borghese, frequenta una scuola cattolica, si iscrive a ingegneria, dove viene considerato uno studente di buon livello. Trova poi lavoro proprio all’aeroporto di Zaventem. Prima del suo arruolamento nella jihad, non ha mai avuto problemi con la giustizia. Suo fratello è stato campione europeo di Taekwondo.

Mohamed Abrini, attualmente a processo anche per gli attentanti di Parigi, è nato da genitori marocchini ma ha solo la nazionalità belga. Della sua infanzia dice: «Avevo tutto quello che volevo, così come i miei fratelli». Nonostante un percorso scolastico disastroso e una precoce iniziazione alla delinquenza comune, era riuscito ad aprire un negozio di sandwich che, come ha detto egli stesso durante gli interrogatori, gli faceva entrare in tasca anche 1000 euro al giorno. Soldi che, tuttavia, spendeva nei casinò di mezza Europa. Ha un fratello jihadista morto in Siria, ma anche un altro, «il cervello di famiglia», come lo definisce lui stesso, che ha fatto «brillanti studi».

Abdelhamid Abaaoud – che, pur già morto ai tempi degli attacchi di Zaventem, era di fatto il capo e l’organizzatore della cellula, – aveva frequentato la scuola molto esclusiva di Saint-Pierre. Suo padre, commerciante piuttosto facoltoso, gli aveva lasciato la gestione di una boutique al centro di Molenbeek, da lui ovviamente trascurata per condurre la sua vita sregolata prima della conversione.

Ma quali vittime

Tutti questi ragazzi hanno avuto delle chance. Avevano delle porte aperte di fronte a loro, in alcuni casi spalancate. Hanno scelto consapevolmente il terrorismo islamista. Si è trattato di una decisione lucida, chiara, esplicita. Non sono stati agiti, hanno agito. Non sono marionette del razzismo sistemico, sono attori. Non sono vittime, ma carnefici. E se hanno dei complici, costoro non vanno cercati tra gli europei cattivi che li hanno ghettizzati, ma tra quelli «buoni» che li hanno coccolati.

Adriano Scianca