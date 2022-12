Roma, 2 dic – L’auto di Susanna Schlein, Primo consigliere dell’ambasciata italiana ad Atene, è stata data alle fiamme. L’attacco sarebbe avvenuto intorno alle quattro di stamani, quando l’auto era parcheggiata nei pressi dell’ambasciata. La polizia greca sta adesso indagando sul rogo, considerato doloso visto che nelle vicinanze è stata rinvenuta una bomba molotov con miccia esaurita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, evitando che le fiamme danneggiassero anche un’altra auto del diplomatico italiano.

Atene, in fiamme auto del Primo consigliere dell’ambasciata italiana: “Un attentato”

Stando alle prime ricostruzioni, il Primo consigliere dell’ambasciata italiana nella capitale greca è stato svegliato da alcuni botti in rapida successione e si è accorto del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto. La Farnesina, condannando fermamente l’atto criminoso, ha espresso vicinanza e massima solidarietà a Susanna Schlein e alla sua famiglia. Susanna Schlein è la sorella della più nota esponente Pd, Elly Schlein.

“Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Mitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia”, scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene”, si legge in una nota del primo ministro Giorgia Meloni.

La Redazione