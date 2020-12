Roma 7 dic – Antonella Bellutti, ciclista su strada e bobbista olimpionica nonché – e soprattutto – attivista Lgbt presenta la sua candidatura per il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in vista delle elezioni della prossima primavera. Bellutti, due ori olimpici conquistati in discipline diverse, ad Atlanta 1996 e Sydney 2000, l’ex atleta oggi è docente, formatrice, dirigente sportiva e imprenditrice turistica. E vuole chiaramente introdurre le preferenze «di letto» all’interno delle discipline sportive. Come se a qualcuno – a parte gli attivisti Lgbt – fregasse qualcosa delle suddette preferenze degli atleti in questione.

«Non è facile scegliere di mettersi in gioco. Esporsi a rischi e fatica. Ma per una persona come me sarebbe peggio non farlo, soprattutto per quella che ritengo una giusta causa. Sento la candidatura necessaria perché in questo modo esprimo la mia gratitudine per il mondo dello sport, anche se non sarà facile sfidare un sistema di gestione del potere consolidato e maschile, una vera roccaforte». Che sfida, che paura, soprattutto nel 2020 praticamente ostaggio delle logge Lgbt.

Ma vediamo che ci dice: «Sono felice di affrontare questa sfida come donna, come atleta, come vegana e come rappresentante della comunita’ Lgbt – ha spiegato Antonella Bellutti – Vorrei che noi atleti fossimo capaci di fare un ulteriore salto di qualita’: vederci al vertice dello sport italiano deve diventare normale. Vorrei liberare lo sport dalle logiche di potere e burocrazia che lo tengono imbrigliato: e’ arrivato il momento di cambiare e io ho idee libere da pregiudizi perché ho conosciuto direttamente le discriminazioni e sono riuscita a liberarmene». Come se essere vegan o gay pregiudicasse le tempistiche di qualche sfida.

«Il rinnovamento necessario – spiega pomposamente bellutti – deve essere portato avanti riconoscendo allo sport un valore costituzionale e la tutela di un ministero con portafoglio». «Sono contenta – ha concluso – di aver sentito nei giorni scorsi il presidente Malagò, con cui condivido l’amore per lo sport. E sono convinta che nascerà un confronto leale. L’importante non è vincere ma partecipare, diceva il barone de Coubertin. Ma lui, contrario allo sport femminile, si riferiva soltanto agli uomini». Sport italiano, sei avvertito: la dittatura Lgbt sta per cominciare.

Cristina Gauri