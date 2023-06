Roma, 11 giu – Continuano a salire le stime riguardo ai milioni di poveri colpiti dalla devastante inflazione. Sono oltre 3 milioni, secondo i dati analizzati dalla Coldiretti, le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari per un totale di 92mila tonnellate di cibo distribuite negli ultimi dodici mesi. Uno scenario che sembra destinato ad ampliarsi sempre di più, visto il perdurare della spirale inflazionista, la quale continua a produrre un aumento dei prezzi.

I poveri aumentano sempre di più

Quanto analizzato dalla Coldiretti, basato su dati Fead, nel suo studio “Poveri, il lato nascosto dell’Italia”, mostra la problematica situazione del nostro Paese: “L’Italia si prepara a vivere l’estate a tavola più cara da decenni con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 630mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356mila anziani sopra i 65 anni oltre a una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni”. Lo studio di Coldiretti sottolinea l’aumento delle persone bisognose di aiuti: “Negli ultimi tre anni il numero delle persone che hanno chiesto aiuto per mangiare è salito di un milione, il 64% al Sud, il 22% al Nord e il resto nelle aree del centro Italia. Oltre 2 milioni di hanno ricevuto sostegni alimentari in modo continuativo, il resto si è rivolto ai programmi e alle strutture di assistenza solo in modo saltuario come ultima spiaggia e soluzione per momenti di estremo bisogno”.

Uno scenario che non sembra aver una fine

Ciò che emerge dalle stime è una Italia dove sempre più persone non riescono a portare un piatto sulla propria tavola, e parallelamente, dove i prezzi non accennano ad abbassarsi, anzi. Le conseguenze di un’inflazione tra le più devastanti degli ultimi decenni stanno contribuendo riempire il Paese sempre più di poveri.

Andrea Grieco