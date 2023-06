Siamo ormai abituati a fare shopping online, acquistiamo davvero di tutto: dai biglietti aerei, agli elettrodomestici e dal lockdown in poi abbiamo iniziato anche ad occuparci del nostro smart office a casa, dotandolo di tutto il necessario. Se stai pensando a come continuare ad utilizzare il tuo spazio di lavoro domestico, ti sarai accorto che uno degli strumenti più utilizzati è senza dubbio la stampante: serve non solo per stampare i documenti ma anche i biglietti del cinema, autorizzazioni di gite per i figli e altri file che possono servire in famiglia. Ma quale carta non deve mancare? In commercio esistono tantissimi formati ed è importante conoscerli per poter identificare quello migliore.

Ogni formato ha un suo possibile utilizzo: vogliamo essere però non troppo rigidi, questo perché una persona può scegliere di stampare su un formato diverso di carta senza alcuna conseguenza. Uscire degli schemi fa parte della creatività ma quello che è certo è che i formati sono stati studiati per determinati utilizzi con cui danno il meglio di sé.

Formato A4: 210 x 297

È sicuramente uno dei più popolari, lo conosciamo tutti: l’A4 è il classico foglio per stampante che vediamo girare sia in ufficio che in casa; si presta alla stampa di moduli, lettere e documenti e ha la dimensione del classico foglio di quaderno che utilizzavamo per la scuola ma anche delle più tradizionali riviste. Oltre a ciò è anche il formato giusto per le brochure, quelle classiche che vediamo piegare in 3 ad eventi e fiere. È sicuramente uno dei più utilizzati e per questo motivo ti consigliamo di fare scorta; online puoi trovare carta A4 in offerta su siti web specializzati nella vendita di cancelleria come ufficiodiscount.it.

Formato A1: 594 x 841

In casa è difficile che si utilizzi, ha dimensioni davvero importanti che ricalcano quelle di poster, manifesti o altre cartografie utilizzate come materiale pubblicitario. Si tratta di un formato che puoi trovare più facilmente in una copisteria poiché anche le stampanti devono essere idonee per poterlo utilizzare.

Formato A2: 420 x 594

Anche in questo caso non si tratta di un formato comune in ambiente domestico; solitamente viene impiegato per stampe fotografiche, calendari da parete o locandine ma è importante tenere a mente che i fogli di dimensione più grande non sempre sono idonei per le tradizionali stampanti di casa.

Formato A3: 297 x 420

Insieme al Formato A4 è sicuramente uno dei più diffusi; l’A3 è perfetto per fotografie, brochure piegate in 6 parti, disegni, grafici e locandine ma anche spartiti e stampe di riviste. Ha una superficie ampia ma può essere utilizzato comunemente nel maggior numero di stampanti sia domestiche che professionali.

Formato A5: 148 x 210

Forse non lo avrai sentito molto spesso ma il formato A5 lo utilizzi comunemente in tantissime occasioni; probabilmente sulla tua scrivania avrai un tradizionale block notes di questa dimensioni ma è perfetto anche per la stampa di volantini, brochure, documenti e riviste.

Formato A6: 105 x 148

È uno dei formati più piccoli ma con stampanti di ultima generazione può essere utilizzato semplicemente regolando il contenitore della carta. Può essere impiegato per dar vita a cartoline e biglietti che sono tra i formati più comuni in cui vengono realizzati.