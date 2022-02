Roma, 4 feb — Prosciolta con formula ampia: è andata a finire così, liscia come l’olio, per la tenente di vascello che nell’estate 2020 aveva messo in ridicolo la Marina mettendo in scena la coreografia dell’orrida hit Jerusalema, ballata dagli allievi della Scuola sottufficiali di Taranto che avevano appena prestato giuramento. Il video, oggettivamente pietoso, era diventato immediatamente virale sui social, mettendo in grande imbarazzo il ministero della Difesa.

La tenente “coreografa” di Jerusalema viene prosciolta