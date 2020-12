Roma, 14 dic – Matteo Bassetti spezza una lancia in favore degli italiani, demonizzati dal governo e dai tecnici per aver osato – durante il weekend e a restrizioni finite – ripopolare le vie dei centri cittadini per lo shopping natalizio.

Bassetti sta dalla parte degli italiani

Intervistato da AdnKronos Salute, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria si scaglia contro l’atteggiamento a dire poco schizofrenico dell’esecutivo in materia di epidemia. Prima allenta la stretta anti-Covid, rendendo l’Italia tutta gialla ad eccezione dell’Abruzzo, permettendo agli italiani di circolare nel fine settimana e incentivandoli allo shopping con il sistema cashback. Poi, quando – orrore – si rendono conto che effettivamente gli italiani escono di casa, ecco che puntano il dito contro i cittadini accusandoli di «irresponsabilità» e demonizzando il più umano dei comportamenti, annunciando nuovi draconiani provvedimenti per limitare la libertà.

Per Bassetti il lockdown natalizio è inutile

«Non mi pare si possa dire che gli italiani hanno fatto qualcosa di male. Uscire e andare in giro per lo shopping è consentito dai colori delle Regioni». Sottolinea Bassetti, che si dice assolutamente contrario al chiudere gli italiani in zona rossa a Natale. Idea, quest’ultima, accarezzata dall’ala più oltranzista del governo e spalleggiata dal Cts. «Ieri c’è stato effettivamente un grande afflusso di persone nei centri delle città per lo shopping, ma da quello che ho potuto vedere erano tutti all’aria aperta e le persone portavano la mascherina. Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto».

L’infettivologo si pone alcune lecite, razionali domande: «Non aspettiamo neanche i nuovi dati? Non abbiamo fatto il lockdown settimane fa quando la curva è salita molto e lo facciamo ora che sta scendendo? Lavoriamo bene in questi dieci giorni che ci separano dal Natale cercando di fare capire l’importanza di mantenere alta l’attenzione». Come al solito, quindi, la tattica del governo è quella di rincorrere il contagio senza attendere l’effetto delle misure applicate.

Bassetti: lasciate liberi gli italiani a Natale