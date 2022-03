Bologna, 30 mar — La Cina e il suo sistema di «credito sociale» sono sempre più vicini: noi avvertivamo di questa deriva in tempi decisamente non sospetti, ora il futuro alla Black Mirror ci sta praticamente bussando all’uscio di casa. Green pass docet.

A fare da apripista a questa meraviglia è — poteva essere altrimenti? — il Comune di Bologna, lanciando l’idea di un piano radicale di innovazione digitale, sotto il segno dell’utilizzo dei Big Data per «premiare», letteralmente, con una serie di sconti e agevolazioni di varia natura, i cittadini che si siano dimostrati ligi ai dettami del messianismo green e ad altre regole. Una «rivoluzione» hi-tech annunciata da Palazzo d’Accursio che promette di modificare del tutto il rapporto cittadino-amministrazione.

Il credito sociale arriva a Bologna

Una delle proposte più significative è senza dubbio lo smart citizen wallet, così lo chiamano loro. «Il portafoglio del cittadino virtuoso», illustra Bugani, volto e nome noti già ai cittadini romani per aver lavorato a un progetto simile (ancora in fase sperimentale) con la allora Giunta Raggi. Il paragone didascalico che viene evocato per far comprendere di cosa si stia parlando è «una raccolta punti del supermercato», afferma testualmente l’assessore Bugani, che poi prosegue: «il cittadino avrà un riconoscimento se differenzia i rifiuti, se usa i mezzi pubblici, se gestisce bene l’energia, se non prende sanzioni dalla municipale, se risulta attivo con la Card cultura». Il punteggio complessivo sarà quindi determinato dall’essere rispettosi o meno del buon vivere civile. I premi consistono in «scontistiche Tper, Hera, attività culturali e così via».

Cercando di prevenire obiezioni al progetto, Bugani afferma che «ovviamente nessuno sarà costretto a partecipare, chi vuole darà il consenso scaricando e utilizzando un’apposita applicazione, io credo saranno in tanti ad aderire. Vogliamo fargli capire che non sono degli “sfigati” ma che i loro comportamenti vengono premiati».

Una china spiacevole

Al di là dei facili tecnoentusiasimi che assai spesso connotano i Cinquestelle, c’è da dire che le perplessità su questi sistemi sono davvero molte. Innanzitutto, quelle legate alla protezione dei dati personali: come saranno raccolti, come saranno stoccati e gestiti, come saranno protetti in questa epoca di intrusioni informatiche e di data breach, e soprattutto quale utilizzo ne farà il Comune? Interrogativi non banali che implicano l’adozione di un autentico regolamento, di una serie di atti tecnici e amministrativi e di una struttura attrezzata ottimamente in tal senso.

C’è poi un altro interrogativo, di prospettiva: connettere un punteggio alla erogazione di servizi pubblici e al costo degli stessi, considerando che un servizio pubblico è pagato con le proprie tasse sia dal virtuoso sia dal meno virtuoso, rischia di far intraprendere una china spiacevole alla sfera stessa dei diritti e dei servizi. In fondo, lo spettro del sistema dei crediti sociali cinesi è sempre dietro l’angolo. Mesi e mesi di green pass obbligatorio per i servizi essenziali dovrebbero avercelo insegnato.

Cristina Gauri